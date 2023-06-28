Интимное видео Артема Дзюбы стало объектом пародии в юмористической передаче.

в «Большом шоу» Азамата Мусагалиева спародировал действия экс-форварда сборной России.

Лежа на диване в халате и шевеля кончиком языка, он совершал рукой повторяющиеся движения, которые в кадр не попадали. Также бывший главный тренер ЦСКА, «Рубина» и сборной России произнес: « , сука... Игрочишка этот...»

Под конец ролика был взят более общий план, и выяснилось, что Слуцкий накачивает мяч.

«В «Большом шоу» главное требование к участникам – ни в коем случае не улыбаться и не смеяться. С помощью зарисовок, розыгрышей и комедийных заданий участников постоянно испытывают на прочность. Однако, стоит помнить: даже намек на улыбку будет замечен! Кто сумеет сохранить серьезное выражение лица и выстоять до конца, чтобы выиграть главный приз?» – говорится в описании шоу во «ВКонтакте».

Отметим, что в третьем сезоне шоу принимают участие, кроме Слуцкого и Дзюбы, Алексей Смирнов, Яна Кошкина, Максим Лагашкин, Александр Якушев, Валерий Равдин, Иван Брагин, Александр Бурдашев и Денис Кукояка.

Новые интимные видео Дзюбы появились в интернете

Слуцкий пошутил о роликах с Дзюбой: «Если я запишу интимное видео, это будет фильм ужасов». Артем ответил: «Пришлось бы лупы доставать»