Слуцкий спародировал интимное видео Дзюбы в «Большом шоу» Мусагалиева

Теги ЦСКА Локомотив Рубин Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Сборная России по футболу телевидение соцсети брань Футбол

Интимное видео Артема Дзюбы стало объектом пародии в юмористической передаче.

Леонид Слуцкий в «Большом шоу» Азамата Мусагалиева спародировал действия экс-форварда сборной России.

Лежа на диване в халате и шевеля кончиком языка, он совершал рукой повторяющиеся движения, которые в кадр не попадали. Также бывший главный тренер ЦСКА, «Рубина» и сборной России произнес: «Дзюба, сука... Игрочишка этот...»

Под конец ролика был взят более общий план, и выяснилось, что Слуцкий накачивает мяч.

«В «Большом шоу» главное требование к участникам – ни в коем случае не улыбаться и не смеяться. С помощью зарисовок, розыгрышей и комедийных заданий участников постоянно испытывают на прочность. Однако, стоит помнить: даже намек на улыбку будет замечен! Кто сумеет сохранить серьезное выражение лица и выстоять до конца, чтобы выиграть главный приз?» – говорится в описании шоу во «ВКонтакте».

Отметим, что в третьем сезоне шоу принимают участие, кроме Слуцкого и Дзюбы, Алексей Смирнов, Яна Кошкина, Максим Лагашкин, Александр Якушев, Валерий Равдин, Иван Брагин, Александр Бурдашев и Денис Кукояка.

Новые интимные видео Дзюбы появились в интернете

Слуцкий пошутил о роликах с Дзюбой: «Если я запишу интимное видео, это будет фильм ужасов». Артем ответил: «Пришлось бы лупы доставать»

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84 комментария

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Alexis79
Бегемот вкрай оскотинился
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Болельщик Биатлона
52 года человеку...
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
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Kazbek Ilyassovskiy
викторыч из некогда подающего надежды тренера превратился в низкопробного шоумена.
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2vdhrvmmzf
Превратиться за год в такое посмешище что на тренерском уровне, что в медийном пространстве, это надо постараться
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sergen
Кринжатина какая, фу! Глаза мыть теперь с мылом.
+41
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Gess gg
Даже страшно включать.
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Сахарный ватник
Прикольно. Я чуть не кончил.
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Тюменский медвежонок
Слуцкий реально сходит с ума потихоньку...
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Filipp Gorski
Перспективная ветка))))))
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ɔculpa
Ответ Gess gg
Даже страшно включать.
Не надо. Я посмотрел, теперь реально жалею.
Мерзотство.
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Болельщик Биатлона
Ответ HI MARS
Похоже многие тут застряли в Аншлаге и не знают ничего о современном юморе и о проектах Medium Quality в частности
ну если просто изображать дрочку - это юмор, то я лучше в аншлаге останусь
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Sardar Zhoroev
Человек тренирует свою руку, а когда то тренировал сборную)
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psycho
ну прям директор мастурбазы
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Vladislav II
Тренерская карьера Слуцкого - RIP
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Любитель побеждать
Был тренер, стал клоун
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My Buddy
КВНщик навалил кринжа
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ComradeLeon
Пойду с щелочью глаза помою
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Batt Monner
Господи какая же дичь
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Eliza77
Противно как-то
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Владимир Беспутин
Хорошо, что больше не позорит Рубин
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Faust Doc
Ждём когда эти двое на коммент шоу друг другу на лицо сядут!
Гы гы гы
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Игорь Новиков
Прикольно быть открытым миру чуваком, но когда нет чувства вкуса и приличий - это плохо.
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Alexandr Migal
Страшно чот
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Melnikov1968
Слуцкий это Бузова мужского рода. Такое днище.
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Никита Смолов
Вот это ДИЧЬ …
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