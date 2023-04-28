Крап отстранен от двух игр Медиалиги. Если он нарушит правила, то уходит из 2Drots, а президенты платят Кузнецову млн рублей

Дмитрий Кузнецов раскрыл подробности наказания полузащитника 2Drots Крапа.

Ранее главный тренер 2D отстранил хавбека от тренировки и исключил из футбольной команды.

– Я и Николаевич (Альберт Осколков, тренер 2D – Sports.ru) с Женей и (президенты 2Drots – Sports.ru) были на переговорах вчера. Началось все одно и то же – «надо оставлять Крапа, он нам нужен».

Но два дня назад я выдвинул условие команде – в случае их исполнения, я пойду на уступки. Жека и Никита сказали, что команда не готова платить 50 тысяч за Крапа за его нарушения: это опоздания, скандалы, алкоголь. Если он это нарушает, то но они оба готовы отдавать миллион рублей в виде штрафа. Они его отдают сразу на следующий день после его косяка.

– Уйду из 2Drots?

– Да это бред, что если я это скажу сейчас, мне не поверят. Я уже устал. Я сделал доброе дело для Крапа. Это его последний шанс. Но ребята из команды не вписались за него. Но надеюсь, что не нарушит свои обязательства. Это последний шанс для Крапа.

Сейчас многие могут считать, что я говорю одно, а делаю другое, но я это делаю ради того, чтобы человек вообще не отступился. Да, считайте, я свое слово нарушил. Пусть так считают люди, но я это делаю для того, чтобы упереться, а чтобы Крап играл. Но он еще отстранен на первые две игры МФЛ.

– Вы верите, что он исправится?

– Я не думаю, что Крап сдержит слово. Остаюсь при своем мнении, ему будет тяжело, если он привык к такому образу жизни, то рано или поздно оно к нему вернется.

– Сибскана сказал, что президенты из вас делают терпилу?

– Так получается, понимаете, это когда-нибудь закончится. Я пошел на уступки, хотя не хотел этого делать – пришлось ради этого мальчика, который может отступиться в любой момент. Да, я нарушил свое слово, но думаете, что хотите. Для меня Крап остается мальчиком, говорил ему в Казахстане, что надо взрослеть, становиться мужиком.

Нельзя все время полагаться на детские мечты, забавы – ты должен мужиком быть, а не попрыгунчиком, который не отвечает за свои слова и может их нарушить, подвести. Мне надоело просто, – сказал главный тренер 2Drots.

Кузнецов выдвинул условие, чтобы оставить Крапа: «Если он нарушает дисциплину, поручившиеся за него игроки 2Drots платят по 50 тысяч»