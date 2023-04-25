Дмитрий Егоров: «Турниры убили медийность блогерского футбола»

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Дмитрий Егоров считает, что формат турниров убил медийность блогерского футбола.

«Медийность блогерского футбола убили турниры. Они создавали необходимость подписывать профиков. Еще на первом МКС было 2 медийные команды – «Амкал» и 2Drots. Остальные команды состояли по большей части из профиков и ноунеймов.

В любом турнире всегда важна будет победа, и в любом турнире найдется дырка в регламенте, через которую удастся легально прошмыгнуть. Количество профиков с каждым турниром лишь увеличивалось.

При этом я не считаю, что медиафутбол умер, потому что профессионалы интересно играют под руководством Германа, Жеки, Некита, меня и Райзена, Текилы и Тарасова и так далее. За этим следят люди – люди сами требуют, чтобы играли более серьезные футболисты», – сказал президент «БроукБойз».

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1 комментарий

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Al561
Надо было не на очки, а на щелбаны и пендали играть, исключительно за еду и бухло, а не за деньги.
Тогда бы медийность сохранилась))
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