Кузнецов о 2Drots в РПЛ: «Уайлд-кард – это смешно. Мы не особенные и должны соблюдать все правила»

Дмитрий Кузнецов считает, что 2Drots не должны давать уайлд-кард в Мир РПЛ.

– После победы над ЦСКА пошли разговоры о том, чтобы 2Drots дали уайлд-кард для участия в РПЛ.

– Это смешно!

– Но в перспективе нескольких лет клуб готов к такому переходу?

– Мы готовы, но должны действовать по регламенту и начинать со Второй лиги. Да, мы хотим подниматься выше, но нужно многое переделать: требуются профессиональные контракты с игроками, база, стадион, условия, спонсоры, детская школа.

У нас огромная армия болельщиков, многие хотят у нас играть – надо делать просмотры, создавать школу. Но под это нужны спонсоры. Конечно, хочется попасть в РПЛ. Это большой вызов для нас.

Даже если не в качестве тренера, я мог бы стать консультантом, заниматься футбольной составляющей. Женя с (президенты 2Drots – Sports.ru) будут отвечать за финансы, медийность, имидж. Я знаю, что нужно футбольному клубу, как он должен развиваться.

Но двигаться следует поступательно, согласно регламенту. Это будет лучше для нас. А если станем проситься пустить в РПЛ просто так, то нас всерьез воспринимать никто не будет. Мы не особенные и должны соблюдать все правила, если хотим стать профессиональным клубом.

– У вас уровень тренировок, как в профессиональном клубе?

– Уровень наших тренировок – это премьер-лига! Интенсивность, качество упражнений, подготовка, отношение к делу. Поэтому и результат есть. А начиналось все совсем не так: у нас было много медийных игроков, уровень тренировочного процесса был низким. Просто ужас.

Нам пришлось убедить руководителей, что нужно создавать условия для тренировок и это в будущем даст плоды. И мы начали привлекать в команду людей с опытом академий, базой. Стали повышать требования на тренировках, усложнять занятия, – сказал главный тренер 2Drots.

Медиафутбольный клуб обыграл ЦСКА (2:1) на «ВЭБ Арене» в товарищеском матче.

«Дайте вайлд-кард в РПЛ!». Все вокруг исторической победы 2Drots над ЦСКА