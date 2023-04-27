Крап остается в 2Drots. Жека и Некит будут выплачивать миллион рублей в случае любого его косяка

Жека и Некит 2Drots обязались выплачивать по миллиону рублей за любой косяк Крапа.

«Викторович стоит на своем. У многих в команде 50 тысяч рублей – это зарплата. С команды эти деньги брать явно не стоит.

Берем всю ответственность за Крапа на себя. В случае любого его косяка мы закрываем миллион рублей. Даня, берись за голову!» – заявили президенты 2Drots.

Штрафы предусмотрены за опоздание на тренировку, опоздание на предыгровую тренировку, дискредитацию образа 2Drots и нелегальную рекламу.

Ранее главный тренер команды Дмитрий Кузнецов в выпуске «Это медиафутбол, бро!» сказал, что все деньги за штрафы Крапа он будет отдавать на благотворительность.