Крап остается в 2Drots. Жека и Некит будут выплачивать миллион рублей в случае любого его косяка

Теги Дмитрий Кузнецов деньги 2Drots Winline Медиалига Даниил Крапивников Жека 2Drots Никита «Персона года» Панасюк Медиафутбол

Жека и Некит 2Drots обязались выплачивать по миллиону рублей за любой косяк Крапа.

«Викторович стоит на своем. У многих в команде 50 тысяч рублей – это зарплата. С команды эти деньги брать явно не стоит.

Берем всю ответственность за Крапа на себя. В случае любого его косяка мы закрываем миллион рублей. Даня, берись за голову!» – заявили президенты 2Drots.

Штрафы предусмотрены за опоздание на тренировку, опоздание на предыгровую тренировку, дискредитацию образа 2Drots и нелегальную рекламу.

Ранее главный тренер команды Дмитрий Кузнецов в выпуске «Это медиафутбол, бро!» сказал, что все деньги за штрафы Крапа он будет отдавать на благотворительность.

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