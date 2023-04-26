Кузнецов выдвинул условие, чтобы оставить Крапа: «Если Даня нарушает дисциплину, то игроки 2Drots, кто за него поручились, платят по 50 тысяч»

Дмитрий Кузнецов назвал условие, при котором Крап сыграет за 2Drots в МФЛ-3.

«Мы разговаривали вчетвером полчаса на улице: я, Николаевич (Альбер Осколков, тренер 2D – Sports.ru) и Никита с Женей. Пришли в раздевалку, чтобы у ребят спросить их мнение. Слон сразу сказал, что надо ему дать шанс. Арчи [Бегларян] сказал, что не будет влезать, потому что это не его дело.

Начали у ребят спрашивать, кто за, кто против. Все говорят, что давайте оставим. Я им говорю, что у меня есть одно условие, если опаздывает, нарушает дисциплину или что-то делает вразрез нашей политики, нашей спортивной составляющей, то вы все платите по 50 000 рублей, кто поручились за него.

Тут же был ответ, но не у всех, что они не хотят. Я спрашиваю: «А как так? Вы же тогда за него отвечать должны». Они понимают, что пройдет неделя, и он опять что-то сделают. Никто не хочет рисковать деньгами», – сказал главный тренер 2Drots.

Кузнецов о Крапе: «Ему запрещено тренироваться с 2Drots весь МФЛ-3. Он может уйти в аренду и через два месяца вернуться к тренировкам с нами»