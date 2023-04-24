Крапа не допустили до тренировки 2Drots сегодня. В клубе нет уверенности, что хавбек останется
Крап, вероятно, покинет 2Drots в скором времени.
Президент клуба Жека сообщил, что все идет к тому, что полузащитник не останется в команде.
«Сегодня был разговор с Кузнецовым, после которого вообще нет уверенности, что Крап останется в 2Drots», – написал Жека в сторис инстаграма.
Также ситуацию с Крапом после сегодняшней тренировки «дротов» прокомментировал главный тренер Дмитрий Кузнецов.
«Сегодня состоялась тренировка, Крап на нее пришел. Когда она началась, я его исключил от занятий с нами
Он не принимал участия ни в квадрате, ни в 10-15-минутной двусторонке
Во время нашей тренировки он обводил фишки в углу, а когда мне понадобилась его часть поля, сказал ему уйти», – сказал Кузнецов телеграм-каналу журналиста Севастиана Терлецкого.
Комментарии