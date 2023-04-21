Тренер 2Drots Кузнецов исключил Крапа из команды

Теги Дмитрий Кузнецов Амкал 2Drots Winline Медиалига Даниил Крапивников Жека 2Drots Никита «Персона года» Панасюк ЛФК «Титан» Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов высказался об отчислении Крапа из состава 2Drots.

Накануне появилась информация, что полузащитник тренировался с «Титаном».

– Для меня это неприемлемо. Пусть ищет другую команду. Я сказал, что его здесь больше не будет. Я его отчисляю из команды.

Это предательство. Он говорит, что был на поле до тренировки «Титана», потом он якобы ушел. А оказывается, он играл в «квадрат» с ними и участвовал в упражнениях.

Я сказал, что может и дальше с ними продолжать тренироваться и играть в «квадраты». Но здесь его не будет.

– Там даже не «квадрат» был, судя по фото…

– Да, двусторонка.

– Если Жека и Некит (президенты 2Drots – Sports.ru) подойдут и скажут вам, что давайте его оставим?

– Меня не будет здесь. А какой выход? Мы должны такое поощрять? Давайте я буду тренировать «Амкал»? Извиняюсь, грубо, пусть, не «Амкал», а другую команду. Для меня такое недопустимо, – сказал главный тренер 2Drots.

Кузнецов чуть не отстранил Крапа от 2Drots. Он присутствовал на поле, где тренировался «Титан»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ts2scn4jgy
Пиарят свою хе..ту !
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий