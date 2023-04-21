Тренер 2Drots Кузнецов исключил Крапа из команды

Дмитрий Кузнецов высказался об отчислении Крапа из состава 2Drots.

Накануне появилась информация, что полузащитник тренировался с «Титаном».

– Для меня это неприемлемо. Пусть ищет другую команду. Я сказал, что его здесь больше не будет. Я его отчисляю из команды.

Это предательство. Он говорит, что был на поле до тренировки « », потом он якобы ушел. А оказывается, он играл в «квадрат» с ними и участвовал в упражнениях.

Я сказал, что может и дальше с ними продолжать тренироваться и играть в «квадраты». Но здесь его не будет.

– Там даже не «квадрат» был, судя по фото…

– Да, двусторонка.

– Если Жека и Некит (президенты 2Drots – Sports.ru) подойдут и скажут вам, что давайте его оставим?

– Меня не будет здесь. А какой выход? Мы должны такое поощрять? Давайте я буду тренировать «Амкал»? Извиняюсь, грубо, пусть, не «Амкал», а другую команду. Для меня такое недопустимо, – сказал главный тренер 2Drots.

Кузнецов чуть не отстранил Крапа от 2Drots. Он присутствовал на поле, где тренировался «Титан»