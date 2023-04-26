Финито поддержал высказывание Федоса об отстранении Крапа.

Голкипер «Амкала» считает, что полузащитник 2Drots ничего не потеряет, если пропустит третий сезон .

«Присоединюсь к своему лысому коллеге (обращается к Федосу – Sports.ru). Даня, можешь мне поверить, ничего страшного не произойдет с тобой, если ты пропустишь третий сезон МФЛ.

Я понимаю, что по футбольному мастерству я с тобой и рядом не стоял, но я тоже люблю эту игру, люблю тренироваться, играть. И сейчас я всего этого лишен на неопределенный срок, я не только третий МФЛ пропущу, но и МКС, и четвертый тоже могу.

Понятно, что вряд ли бы я играл, если бы даже был здоров, но и у тебя тоже не так много игрового времени было в последних матчах на результат. Хотя, опять же, где ты и где я, когда речь идет о футбольных скилах. Оба в ФК «Банка», получается.

Вылетать полностью из футбола – это неприятно, но жизнь на этом вообще ни разу не заканчивается. Тем более в твоем случае.

Можно на других вещах сконцентрироваться, а захочешь играть – найдешь способ, даже остаться в 2D у тебя есть шанс, условия тебе предоставили. И хватит пенять на молодость, 20 лет – вполне зрелый возраст.

Пора уже брать ответственность за свои поступки и считаться с другими людьми, на которых также лежит ответственность», – написал защитник «Амкала».

Напомним, у Никиты Финито диагностировали острый миелоидный лейкоз.