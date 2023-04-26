Финито об отстранении Крапа: «Вылетать полностью из футбола – это неприятно, но жизнь на этом вообще ни разу не заканчивается»
Финито поддержал высказывание Федоса об отстранении Крапа.
Голкипер «Амкала» считает, что полузащитник 2Drots ничего не потеряет, если пропустит третий сезон Winline Медиалиги.
«Присоединюсь к своему лысому коллеге (обращается к Федосу – Sports.ru). Даня, можешь мне поверить, ничего страшного не произойдет с тобой, если ты пропустишь третий сезон МФЛ.
Я понимаю, что по футбольному мастерству я с тобой и рядом не стоял, но я тоже люблю эту игру, люблю тренироваться, играть. И сейчас я всего этого лишен на неопределенный срок, я не только третий МФЛ пропущу, но и МКС, и четвертый тоже могу.
Понятно, что вряд ли бы я играл, если бы даже был здоров, но и у тебя тоже не так много игрового времени было в последних матчах на результат. Хотя, опять же, где ты и где я, когда речь идет о футбольных скилах. Оба в ФК «Банка», получается.
Вылетать полностью из футбола – это неприятно, но жизнь на этом вообще ни разу не заканчивается. Тем более в твоем случае.
Можно на других вещах сконцентрироваться, а захочешь играть – найдешь способ, даже остаться в 2D у тебя есть шанс, условия тебе предоставили. И хватит пенять на молодость, 20 лет – вполне зрелый возраст.
Пора уже брать ответственность за свои поступки и считаться с другими людьми, на которых также лежит ответственность», – написал защитник «Амкала».
Напомним, у Никиты Финито диагностировали острый миелоидный лейкоз.
Комментарии