Дмитрий Егоров: «Для меня важнее стать проффклубом и участвовать в РПЛ, чем быть медиакомандой и получать просмотры»

Дмитрий Егоров считает, что смог бы успешно руководить профессиональным клубом.

«Если спросить, что важнее: стать медиафутбольным проектом и получать просмотры, либо в какой-то момент стать проффклубом, который будет участвовать в РПЛ , то для меня важнее второе.

Нет ли противоречия в том, что я ушел из системы классического футбола и теперь хочу туда вернуться? Я хочу туда вернуться, чтобы показать, как это работает на мой взгляд. Мне кажется, у меня может получиться лучше.

А зайти в эту систему я могу только со своей командой. Никто мне иначе не даст в нее зайти. Потому что моя система ценностей немного иная и не соответствует тому, что зачастую происходит в российском футболе. Хотя там есть много людей, которые мне нравятся», – сказал президент «БроукБойз ».