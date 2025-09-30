«######## штаб». Всего три игрока «Броуков» написали Кузнецову после отставки – и никто из тренерского штаба

Дмитрий Кузнецов рассказал, кто из «Броуков» попрощался с ним после отставки.

60-летний специалист покинул команду 28 сентября, проработав в клубе два с половиной месяца.

Дмитрий Кузнецов: «Мне всего три игрока написали. Конечно, меня это удивило. Зато из 2Drots многие написали. Сказали: «Викторович, держитесь, все будет нормально».

Владислав Радимов: «А из тренерского штаба?»

Кузнецов: «Ни одного».

Радимов: «######## тренерский штаб! И после этого вы мне говорите, что они к вам не подходили и ничего не говорили (обращается к президентам «Броуков»?)

Райзен: «Я видел напряжение внутри тренерского штаба. Вы думаете, мне нужны лагеря? Я не хочу, чтобы у меня внутри команды было недопонимание».

Дмитрий Егоров: «Когда Кузнецов объявил об уходе, Алан Гатагов пошел за вами?»

Кузнецов: «Нет. И меня это не удивило. Я вспылил и ушел, но попросил его остаться на игре, чтобы он не бросал команду».