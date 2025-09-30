2

Дмитрий Егоров получил премию «Добряк на вайбе» – за преданность и любовь к родному клубу

Дмитрий Егоров признан добряком недели в WINLINE МФЛ.

28 сентября «БроукБойз» отправили в отставку Дмитрия Кузнецова с поста главного тренера.

Это произошло в день игры Кубка Медиалиги против ФК «10», и роль главного тренера взял на себя президент «Броуков» Егоров.

По ходу матча он в числе прочего во время тайм-аутов давал установку команде, проговаривал тактические нюансы и беседовал с футболистами.

После ранней замены Никиты Шершнева, который давно не играл из-за травмы, Егоров обнял хавбека и поддержал: «Мы посмотрели – ты уже задышал. Так, по чуть-чуть, по шажочку». 

Несмотря на разногласия по рабочим процессам с Кузнецовым, Егоров не позволял себе негативных высказываний в адрес тренера. Наоборот, регулярно подчеркивал, что с большим уважением относится к легенде российского футбола.

После поражения от «Десятки» (0:3) Егоров написал, что отменил поездки в Казахстан на матч Лиги чемпионов «Кайрат» – «Реал» и в Турцию вместе с семьей: «Капитан должен быть на корабле в тяжелые моменты».

«Добряк на вайбе» – совместная премия Спортса’’ и Медиалиги. Еженедельно мы будем отмечать доброту, благие дела и позитив участников МФЛ и присуждать награду самому достойному.

«Тренируйте сами!» Легендарный Кузнецов ушел из «Броуков» – из-за ссоры с президентом

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Никита Шершнев
logoБроукБойз
logoWinline Медиалига
logoДмитрий Кузнецов
logoWinline Кубок Медиалиги
logoДмитрий Егоров
Добряк на вайбе
