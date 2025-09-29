Глава МФЛ Осипов: «Организация финала на «Газпром Арене» дороже в 1,5-2 раза, чем в Китае»

Николай Осипов рассказал о затратах на финал WINLINE Кубка Медиалиги.

«У нас был классный опыт с «Газпром Ареной» в прошлом году. Но надо не забывать, что организация матчей на таких стадионах эквивалента выезду в Китай.

Если спросите, что дороже: финал на «Газпром Арене » прошлого Кубка Лиги или финал дивизиона претендентов этого Кубка, то я вам скажу – финал в Питере.

Кажется, что до Питера час на самолете, три – на сапсане, шесть – на машине. Но финал в Питере дороже в 1,5-2 раза организации матча в Китае.

И это с учетом того, что туда лететь девять часов, команды там будут жить в отелях Hyatt или Ritz-Carlton и будут тренироваться на базе сборной Китая. Например, там тренируется «Шанхай » Леонида Слуцкого во время паузы в сезоне», – сказал президент Медиалиги.

Напомним, полуфинал и финал WINLINE Кубка Лиги пройдут в Китае. Полуфинал состоится в городе Санья, финал – в городе Ваньнин 2 ноября.

Финал прошлогоднего Кубка Лиги между «Амкалом» и 2Drots (0:0, 5:4 по буллиталити) прошел на «Газпром Арене». Игру посетили 30 322 зрителя.

