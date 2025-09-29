Некит о результативности 2Drots: «Все будет четко! Сейчас забил защитник, дальше забьет полузащитник, потом нападающий»

Некит высказался о плохой результативности 2Drots.

– У вас теперь два лучших бомбардира: Соснин и Сэмио. Какие эмоции?

– Я счастлив, что мы наконец-то забили с игры. Мы вышли с первого места, выиграли в первом матче в плей-офф. Поводов расстраиваться точно нет.

Сейчас забил защитник. Надеюсь, в следующем матче забьет полузащитник, потом нападающий, и все будет четко.

– Это нормально, когда команда выходит с первого места, забив всего один гол?

– Какая разница, нормально или нет. Главное, что команда вышла с первого места. А так пусть болельщики поспорят в комментариях друг с другом.

Не думаю, что кто-то был бы доволен, если бы мы забили 20 голов, но заняли последнее место. Поэтому есть какой-то баланс вселенной, – сказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

2Drots обыграл «СиндЕкат » (1:0) в первом полуфинальном матче элитного дивизиона WINLINE Кубка Лиги. Единственный мяч забил Сэмио. Этот гол стал первым для игроков 2Drots в этом Кубке Лиги.

Ранее за три матча 2Drots отличились один раз – хавбек «БроукБойз » Антон Соснин забил в свои ворота в игре «Броуки» – 2D.