Некит о результативности 2Drots: «Все будет четко! Сейчас забил защитник, дальше забьет полузащитник, потом нападающий»
– У вас теперь два лучших бомбардира: Соснин и Сэмио. Какие эмоции?
– Я счастлив, что мы наконец-то забили с игры. Мы вышли с первого места, выиграли в первом матче в плей-офф. Поводов расстраиваться точно нет.
Сейчас забил защитник. Надеюсь, в следующем матче забьет полузащитник, потом нападающий, и все будет четко.
– Это нормально, когда команда выходит с первого места, забив всего один гол?
– Какая разница, нормально или нет. Главное, что команда вышла с первого места. А так пусть болельщики поспорят в комментариях друг с другом.
Не думаю, что кто-то был бы доволен, если бы мы забили 20 голов, но заняли последнее место. Поэтому есть какой-то баланс вселенной, – сказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
2Drots обыграл «СиндЕкат» (1:0) в первом полуфинальном матче элитного дивизиона WINLINE Кубка Лиги. Единственный мяч забил Сэмио. Этот гол стал первым для игроков 2Drots в этом Кубке Лиги.
Ранее за три матча 2Drots отличились один раз – хавбек «БроукБойз» Антон Соснин забил в свои ворота в игре «Броуки» – 2D.