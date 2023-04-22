«Я не верю главному тренеру 2Drots». Герман Эль Класико – об отчислении Крапа

Герман Эль Класико высказался об отчислении Крапа из 2Drots.

«Я не верю главному тренеру 2Drots. Я думаю, что все будет как обычно. Его вышестоящие начальники попросят принять назад в команду, и он примет. Он в первый раз что ли так говорит? Он что-то скажет, а потом Жека с Некитом просят по-другому говорить, и он говорит по-другому. Крап никуда не денется, он будет и дальше в команде. Выбор «либо я – либо он», за этим очень смешно наблюдать, потому что будет и тот, и тот.

На месте президентов 2Drots я бы попросил тренера оставить Крапа в команде. Но это как с Володей, с точки зрения президента команды – я бы не хотел Крапа в «Амкал». С точки зрения человека, который накинет контента – можно пакеты пачками закрывать, особенно, если у тебя есть в KPI телеграм-каналы – вообще легкотня.

Я бы на на месте их команд подписывал бы договоры со спонсором команды, чтобы Володя и Крап ходили полностью в логотипах букмекеров, потому что они всегда попадают в передряги. Они всегда будут свое БК рекламировать – это идеальное вложение денег», – сказал руководитель «Амкала».

Напомним, что тренер 2Drots Кузнецов исключил Крапа из команды за тренировку с « ».