Судья должен был удалить Писарского и Герчикова в матче против «Банки», решили эксперты VARVARов
Два футболиста СКА должны были получить красные карточки в игре с «Альфа-Банкой».
К такому выводу пришли судейские эксперты шоу VARVARы.
СКА обыграл «Банку» в матче дивизиона претендентов WINLINE Кубка Медиалиги (5:0) и выбил ее из турнира.
После игры представители «Банки» выражали недовольство работой главного арбитра Павла Смирнова.
Претензии к рефери предъявлялись по двум эпизодам, в которых Смирнов не удалил с поля игроков СКА Владимира Писарского и Леонида Герчикова.
Писарский ударил локтем футболиста «Банки» Константина Мишина в неигровом эпизоде, а Герчиков влетел сзади в ногу тому же Мишину в ситуации, когда соперник уже отдал передачу.
По мнению большинства экспертов VARVARов, и Писарский, и Герчик за свои нарушения против Мишина заслуживали удаления.
Фото: кадры из трансляции
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: шоу VARVARы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости