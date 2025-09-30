Судья должен был удалить Писарского и Герчикова в матче против «Банки», решили эксперты VARVARов

Два футболиста СКА должны были получить красные карточки в игре с «Альфа-Банкой».

К такому выводу пришли судейские эксперты шоу VARVARы.

СКА обыграл «Банку» в матче дивизиона претендентов WINLINE Кубка Медиалиги (5:0) и выбил ее из турнира.

После игры представители «Банки» выражали недовольство работой главного арбитра Павла Смирнова.

Претензии к рефери предъявлялись по двум эпизодам, в которых Смирнов не удалил с поля игроков СКА Владимира Писарского и Леонида Герчикова.

Писарский ударил локтем футболиста «Банки» Константина Мишина в неигровом эпизоде, а Герчиков влетел сзади в ногу тому же Мишину в ситуации, когда соперник уже отдал передачу.

По мнению большинства экспертов VARVARов, и Писарский, и Герчик за свои нарушения против Мишина заслуживали удаления.

Фото: кадры из трансляции