0

Feduk выступит на открытии шестого сезона Лига Ставок Media Basket. Турнир стартует 4 октября

4 октября начнется 6-й сезон Лига Ставок Media Basket.

Турнир пройдет с 4 октября по 21 ноября в Москве в международном центре бокса в «Лужниках». Финал состоится на «ЦСКА Арене».

На открытии шестого сезона Media Basket выступит популярный российский музыкант Feduk.

В новом сезоне вновь примут участие популярные личности и музыканты: NILETTO, T-Killah, Мот, Yanix, Obladaet, Элджей, Тимати, Guf, Macan, Ксения Бородина, Азамат Мусагалиев и другие.

Также среди участников снова будут профессиональные баскетболисты Андрей Кириленко, Тимофей Мозгов и Алексей Швед.

Перед сезоном прошел всероссийский Draft Combine в Челябинске, Краснодаре, Перми и Нижнем Новгороде. 22 сентября в Москве состоится финальный этап драфта, где лучшие участники смогут заключить контракт с одной из команд. Также любой желающий может подать заявку на участие до 17 сентября.

Лига Ставок Media Basket – первая в России баскетбольная медиалига, объединившая спорт, цифровой контент и шоу-индустрию. Матчи проходят с участие звезд в уникальном формате 3 на 3 на два кольца. 

Финал пятого сезона Media Basket на «ЦСКА Арене» посетили 10 тысяч зрителей. В решающей игре «Auf x Качает Россия» обыграл Hoops (46:44).

Ураганный финал Media Basket: с развязкой на последних секундах, при 10 тысячах на «ЦСКА Арене»

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Лига Ставок Media Basket
