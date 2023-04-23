Сибскана: «Кузнецов МФЛ-3 проиграет, и его спокойненько ливнут – все очень предсказуемо»

Теги Дмитрий Кузнецов Амкал 2Drots Андрей Сибскана Winline Медиалига Даниил Крапивников Медиафутбол

Сибскана прокомментировал инцидент с Дмитрием Кузнецовым и Крапом.

Главный тренер 2Drots исключил Крапа из команды за участие в тренировочном процессе «Титана».

– Кузнецов покинет пост тренера 2D, если Крапа вернут?

– Пока там всех все устраивает. Эти скандалы тоже идут на руку. Как говорится, «милые бранятся, только тешатся». Здесь подходит. Там посрутся, там помирятся. Все нормально.

Сейчас Кузнецов эту МФЛ проиграет, и спокойненько его ливнут – все очень предсказуемо, – сказал капитан «Амкала».

Крап об исключении из 2D: «Развязка может удивить всех в футбольном комьюнити. За 2 дня я получил 7 предложений!»

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