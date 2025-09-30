«#### я в рот ехать в 10 утра, там пробки». «Броуки» упрекнули Кузнецова за пропуск тренировки

Дмитрий Кузнецов пропустил тренировку «БроукБойз» из-за раннего времени начала.

Об этом рассказал президент «Броуков» Дмитрий Егоров .

28 сентября Кузнецов покинул пост главного тренера команды.

Дмитрий Егоров: «Однажды приезжаю на тренировку, спрашиваю: «Где Викторович?» А он сказал: «#### я в рот в 10 утра ехать на тренировку, там пробки».

Дмитрий Кузнецов: «В 9 утра!»

Егоров: «Да, но у нас не было поля в другое время».

Кузнецов: «Я сразу сказал, что не могу приехать. Мне надо в 5 утра вставать. Мы договорились с тренером, который проведет тренировку. Причем ее можно было перенести на вечер».

Владислав Радимов: «А вы не штрафуете, если нет главного тренера?»

Егоров: «Мы решили ничего не делать».

Райзен: «На тренерский штаб это не распространяется, только на игроков».

Радимов: «То есть Дима мог вообще не приходить на тренировки, только на матчи? В моем понимании, если главный тренер не приезжает на тренировку – это нонсенс».

Райзен: «Если бы это повторялось многократно…»

Радимов: «При чем здесь многократно? Ты хочешь дисциплину в команде, а у тебя главный тренер не приходит на тренировку!»

