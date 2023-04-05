Текила: «Родина Медиа» с большим удовольствием приняла бы предложение по участию в Фонбет Кубке России! Для нас это честь и новый вызов»

Текила отреагировал на новость об увеличении команд Медиалиги в Кубке России.

Телеграм-канал «Мутко против» сообщает, что в следующем розыгрыше Фонбет Кубка России примут участие 8 команд .

« » с большим удовольствием приняла бы предложение по участию в Фонбет Кубке России! Для нас это честь и новый вызов.

Мы являемся финалистами МФЛ-2, у нас есть домашний стадион, все нужные требования мы выполним. Мы сделали бы все, чтобы показать достойную и красивую игру! Да и партнер у нашей команды и Кубка один и тот же!

Я также считаю, что вне зависимости от результатов будущих МФЛ и МКС, должны быть приглашены 2Drots и «Амкал», – написал президент «Родины Медиа».

8 команд Медиалиги сыграют в Кубке России в следующем сезоне («Мутко против»)