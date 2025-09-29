2Drots сыграет с «СиндЕкатом» на «Москвиче», Амкал – против Lit Energy в спортивном городке «Лужники». Расписание Кубка Лиги
Расписание 6-й недели WINLINE Кубка Медиалиги.
Команды, проигравшие по сумме двух встреч в элитном дивизионе, упадут в дивизион претендентов. Команды, уступившие в дивизионе претендентов, покинут турнир.
Кубок Медиалиги
4 октября, суббота
Элитный дивизион, полуфинал, ответный матч
«БроукБойз» – ФК «10». Начало – в 14:00. Первый матч – 0:3.
Дивизион претендентов, 6-й тур
«Амкал» – Lit Energy. Начало – в 19:00.
Матчи пройдут в Москве в спортивном городке «Лужники».
5 октября, воскресенье
Элитный дивизион, полуфинал, ответный матч
«СиндЕкат» – 2Drots. Начало – в 14:00. Первый матч – 0:1.
Дивизион претендентов, 6-й тур
СКА – Lotus Music. Начало – в 19:00.
Матчи пройдут в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Winline Media League
