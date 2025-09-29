2Drots сыграет с «СиндЕкатом» на «Москвиче», Амкал – против Lit Energy в спортивном городке «Лужники». Расписание Кубка Лиги

Расписание 6-й недели WINLINE Кубка Медиалиги.

Команды, проигравшие по сумме двух встреч в элитном дивизионе, упадут в дивизион претендентов. Команды, уступившие в дивизионе претендентов, покинут турнир.

Кубок Медиалиги

4 октября, суббота

Элитный дивизион, полуфинал, ответный матч

«БроукБойз » – ФК «10». Начало – в 14:00. Первый матч – 0:3.

Дивизион претендентов, 6-й тур

«Амкал » – Lit Energy . Начало – в 19:00.

Матчи пройдут в Москве в спортивном городке «Лужники».

5 октября, воскресенье

Элитный дивизион, полуфинал, ответный матч

«СиндЕкат » – 2Drots. Начало – в 14:00. Первый матч – 0:1.

Дивизион претендентов, 6-й тур

СКА – Lotus Music . Начало – в 19:00.

Матчи пройдут в Москве на стадионе «Москвич».

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.