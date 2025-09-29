0

«Перекрывает, и ничего не можешь с этим поделать». Егоров об эмоциях во время матчей

Дмитрий Егоров рассказал об эмоциях во время матчей.

«Краснел ли я за свое поведение? Конечно. Перекрывает, и ничего не можешь с этим сделать. Перекрывает в процессе футбола.

В жизни меня вывести очень сложно. А триггерит игра. Ты во что-то играешь, видишь какую-то несправедливость и все.

Плохой пример всегда должен быть. На тебя дети смотрят и думают: «Идиот». И ты говоришь им: «Вот так бывает. Ты играешь во что-то и ведешь себя как идиот. Не видите себя так». Но ты не сможешь себя контролировать. Люди не меняются. Какой в них код заложен, такими они и будут.

У тебя забрало падает в момент игры, и ты не можешь контролировать свои эмоции. У тебя пульс поднимается с 50 до 190, и ты полностью сосредоточен на этом псевдопротивостоянии. Но ты все равно понимаешь, что это игра и никакой реальной опасности нет. И ты ничего не можешь с этим поделать. А через 10 минут думаешь: «Зачем я кричал? Какую я хрень нес?» – сказал президент «Броуков».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Вне формата»
