Экс-игрок «Спартака» Давыдов может присоединиться к «БроукБойз» на правах аренды

Денис Давыдов может перейти в медиафутбольный клуб «БроукБойз» на правах аренды.

Давыдов за свою профессиональную карьеру играл за московский «Спартак», софийский ЦСКА, «Томь» и «Химки».

В этом сезоне Денис играет за «Химки-2». Он провел 6 игр во Второй лиге и не забил но одного гола.

В РПЛ он в сезоне-2022/23 на поле не выходил.

Ранее форвард выступал за Reality во втором сезоне Winline Медиалиги.

В январе 2023 года агент Давыдова заявлял: «Денис остается в профессиональном футболе. Медиалига была лишь для поддержания тонуса»