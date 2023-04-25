Экс-игрок «Спартака» Давыдов может присоединиться к «БроукБойз» на правах аренды

Теги Химки премьер-лига Россия Вторая лига Химки-2 Денис Давыдов Winline Медиалига БроукБойз Reality Медиафутбол

Денис Давыдов может перейти в медиафутбольный клуб «БроукБойз» на правах аренды.

Давыдов за свою профессиональную карьеру играл за московский «Спартак», софийский ЦСКА, «Томь» и «Химки».

В этом сезоне Денис играет за «Химки-2». Он провел 6 игр во Второй лиге и не забил но одного гола.

В РПЛ он в сезоне-2022/23 на поле не выходил.

Ранее форвард выступал за Reality во втором сезоне Winline Медиалиги.

В январе 2023 года агент Давыдова заявлял: «Денис остается в профессиональном футболе. Медиалига была лишь для поддержания тонуса»

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4 комментария

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My Suffering
как низко он пал..
+2
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Нейтральный критик
Ответ My Suffering
как низко он пал..
От русского Месси до соевого футбола.
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TinTin
Сначала подумал это какой-то новый бойзбэнд, а это команда футбольная
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Эдвард Джеймс Кенуэй
В медиа футболе пусть погоняло "русский месси"
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