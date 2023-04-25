Экс-игрок «Спартака» Давыдов может присоединиться к «БроукБойз» на правах аренды
Денис Давыдов может перейти в медиафутбольный клуб «БроукБойз» на правах аренды.
Давыдов за свою профессиональную карьеру играл за московский «Спартак», софийский ЦСКА, «Томь» и «Химки».
В этом сезоне Денис играет за «Химки-2». Он провел 6 игр во Второй лиге и не забил но одного гола.
В РПЛ он в сезоне-2022/23 на поле не выходил.
Ранее форвард выступал за Reality во втором сезоне Winline Медиалиги.
В январе 2023 года агент Давыдова заявлял: «Денис остается в профессиональном футболе. Медиалига была лишь для поддержания тонуса»
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