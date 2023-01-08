Агент Давыдова: «Денис остается в профессиональном футболе. Медиалига была лишь для поддержания тонуса»

Теги Химки премьер-лига Россия Денис Давыдов агенты Winline Медиалига Reality Медиафутбол

Агент форварда «Химок» и Reality Дениса Давыдова прокомментировал будущее игрока.

«Денис остается в профессиональном футболе, у него контракт с «Химками», уходить из профессионального футбола он не собирается. 

Денис планирует поехать на сборы с «Химками», надеюсь, ничего не изменится. Далеко не загадываем, движемся шаг за шагом. 

Как бы это ни звучало, но медийная лига была лишь для поддержания игрового тонуса, потому что Денису не хватало именно игрового ритма», – сказал Иван Бакулин.

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4 комментария

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Ответ Trendmind
Слава б-гу, а то уж думал, что больше не увижу игру гения на профессиональном уровне
После ЧМ 2022 русский Месси не мог взять и завершить карьеру
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nurlan-zenit
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Юрий Кечко
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Денис в нем по сути и не был никогда
Я не люблю кидаться гротескными сравнениями , но он действительно по уровню ближе а любителям
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Trendmind
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Слава б-гу, а то уж думал, что больше не увижу игру гения на профессиональном уровне
+4
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+4
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