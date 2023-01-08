Агент Давыдова: «Денис остается в профессиональном футболе. Медиалига была лишь для поддержания тонуса»

Агент форварда «Химок» и Reality Дениса Давыдова прокомментировал будущее игрока.

«Денис остается в профессиональном футболе, у него контракт с «Химками», уходить из профессионального футбола он не собирается.

Денис планирует поехать на сборы с «Химками», надеюсь, ничего не изменится. Далеко не загадываем, движемся шаг за шагом.

Как бы это ни звучало, но медийная лига была лишь для поддержания игрового тонуса, потому что Денису не хватало именно игрового ритма», – сказал Иван Бакулин.