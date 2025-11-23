ФК «10» Мусагалиева выиграл Суперкубок Медиалиги, победив «Амкал» – 2:1

ФК «10» выиграл Суперкубок Медиалиги.

В матче за Суперкубок Медиалиги обладатель Кубка Лиги-2025 ФК «10» обыграл чемпиона МФЛ-6 «Амкал».

Клуб Азамата Мусагалиева завоевал второй трофей в своей истории.

Суперкубок Медиалиги

23 ноября, воскресенье

«Амкал» – ФК «10» – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Шера (11), 0:2 – Клен (35), 1:2 – Левшук (48, с пенальти).

«Амкал» : Швага, Оле, Заур, Имай, Скроботов, Левшук, Маричев, Маврин, Ряба, Куз, Ивахнов.

ФК «10»: Помазан, Тен, Гудай, Чича, Лыс, Назар, Скоропуп, Кленкин, Данилин, Шера, Кутуз.

Матч прошел на Национальном Олимпийском стадионе «Динамо» в Минске.

Арена, вмещающая примерно 22 тысячи зрителей, уже принимала матч МФЛ – в Кубке Лиги-2025 2Drots обыграли Lit Energy по буллиталити (0:0, 1:0 Б).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Играл в Южной Корее, ушел из претендента на ЛЧ в Медиалигу – и полюбил ее. Необычный тренер клуба Мусагалиева