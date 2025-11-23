ФК «10» Мусагалиева выиграл Суперкубок Медиалиги, победив «Амкал» – 2:1
В матче за Суперкубок Медиалиги обладатель Кубка Лиги-2025 ФК «10» обыграл чемпиона МФЛ-6 «Амкал».
Клуб Азамата Мусагалиева завоевал второй трофей в своей истории.
Суперкубок Медиалиги
23 ноября, воскресенье
«Амкал» – ФК «10» – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Шера (11), 0:2 – Клен (35), 1:2 – Левшук (48, с пенальти).
«Амкал»: Швага, Оле, Заур, Имай, Скроботов, Левшук, Маричев, Маврин, Ряба, Куз, Ивахнов.
ФК «10»: Помазан, Тен, Гудай, Чича, Лыс, Назар, Скоропуп, Кленкин, Данилин, Шера, Кутуз.
Матч прошел на Национальном Олимпийском стадионе «Динамо» в Минске.
Арена, вмещающая примерно 22 тысячи зрителей, уже принимала матч МФЛ – в Кубке Лиги-2025 2Drots обыграли Lit Energy по буллиталити (0:0, 1:0 Б).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
