0

Лактионов выиграл Кубок и Суперкубок Медиалиги и взял бронзу МФЛ-6 в свой первый год в ФК «10»

Денис Лактионов выиграл два трофея за год в «ФК» 10.

Денис Лактионов выиграл два трофея в свой первый год в роли главного тренера ФК «10».

Сегодня «Десятка» обыграла в Минске «Амкал» в матче за WINLINE Суперкубок Медиалиги.

Ранее в этом году клуб выиграл Кубок Лиги, а до этого взял бронзовые медали шестого сезона МФЛ.

До назначения Лактионова, который принял «Десятку» в марте этого года, у клуба Азамата Мусагалиева не было медалей и титулов в медиафутбольных турнирах.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoWinline Суперкубок Медиалиги
logoWinline Кубок Медиалиги
logoДенис Лактионов
logoФК 10
logoWinline Медиалига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гудай стал первым игроком, завоевавшим все главные трофеи медиафутбола
23 ноября, 15:49
🏆 Мусагалиев выиграл второй трофей с «Десяткой» – Суперкубок Медиалиги
23 ноября, 15:40
ФК «10» Мусагалиева выиграл Суперкубок Медиалиги, победив «Амкал» – 2:1
23 ноября, 15:38
Главные новости
Скоропуп: «У «Амкала» есть неприятная особенность – мяч в 5 метрах от меня, а Мара подбегает и бьет локтем в ребра»
вчера, 19:22
Павел Яковлев: «Бывало, Станкович не приезжал на тренировки «Спартака», их проводил помощник. Хорошо он относился только к одному игроку – Барко»
вчера, 18:48
Федор Смолов: «Я отказался от 9 млн евро в год в Китае. Мамаев сказал: «Ты че, ########? Уезжай #####!» А я: «Не, у меня «Дортмунд» есть»
вчера, 16:55Видео
Маврин, Ряба, Скоропуп, Сэмио, Талабко, Шах и Еж – в расширенном составе сборной Медиалиги
вчера, 16:20
Федор Смолов: «Денисов – не игрок уровня «Спартака». Единица – его базовая оценка, но за дерби с ЦСКА ставлю 1,4, так как в обороне исправился»
вчера, 15:33Видео
«Это худшая игра Рябы. Он в нашей белой форме играл, невидимкой был». Шера о хавбеке «Амкала»
вчера, 13:08
«Один из игроков «Десятки» сказал: «##### мы команда конченых #########. И президент у нас невероятный #####». Маврин о словах Шеры про Рябу
вчера, 10:45
Шера: «Кто-то из игроков «Амкала» сказал: «Ряба опять не подъехал». Ни разу не слышал, чтобы про Клена так говорили»
вчера, 09:31
Ряба победил в голосовании болельщиков Media Football Awards в номинации Игрок года
24 ноября, 19:57
Дмитрий Егоров: «Клубы остаются самыми незащищенными субъектами медиафутбола. Но они по-прежнему думают, что самые классные»
24 ноября, 18:41
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Динамо-2» Алпатов возглавит сборную ФНЛ на матч с Медиалигой в Абхазии
вчера, 10:48
Тошич покинул СКА Басты. У 38-летнего серба 3+3 в 6 матчах в турнирах Медиалиги
24 ноября, 13:51
Хавбек ФК «10» Воробьев о проффутболе: «Жалею, что не закончил просмотр в «СКА Хабаровск». Сейчас самое реалистичное – Высшая лига Беларуси»
24 ноября, 10:13
Лактионов о Мусагалиеве: «Не было мыслей, что Азамат не разбирается в футболе. Он хочет сделать команду не только лучше, но и красивее»
21 ноября, 18:24
Экс-защитник «Ростова» и «Зенита» Терентьев сыграет за сборную ФНЛ против Медиалиги
21 ноября, 12:33
Панченко сыграет за сборную ФНЛ против Медиалиги. Он получил wild card от Ильева
20 ноября, 16:44
«У Панова случился провал, так как он выпустил 70-летнего Медведева в решающем матче». Егоров о тренере года в МФЛ
18 ноября, 19:18
«Наши футболисты начали получать большие деньги, налоги платит клуб. А в Испании – 46% отдаешь от дохода». Кузнецов о том, что игроки не уезжают
18 ноября, 17:25
«Карпин красивейше всех размотал. Будет чиллить в сборной, а «Динамо» – выбираться из жопы». Егоров о тренере
17 ноября, 18:51
Матч сборных ФНЛ и Медиалиги начнется с серии буллиталити. Игра пройдет на стадионе «Динамо» в Сухуме
17 ноября, 17:55