Лактионов выиграл Кубок и Суперкубок Медиалиги и взял бронзу МФЛ-6 в свой первый год в ФК «10»
Денис Лактионов выиграл два трофея за год в «ФК» 10.
Денис Лактионов выиграл два трофея в свой первый год в роли главного тренера ФК «10».
Сегодня «Десятка» обыграла в Минске «Амкал» в матче за WINLINE Суперкубок Медиалиги.
Ранее в этом году клуб выиграл Кубок Лиги, а до этого взял бронзовые медали шестого сезона МФЛ.
До назначения Лактионова, который принял «Десятку» в марте этого года, у клуба Азамата Мусагалиева не было медалей и титулов в медиафутбольных турнирах.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости