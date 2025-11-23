Лактионов выиграл Кубок и Суперкубок Медиалиги и взял бронзу МФЛ-6 в свой первый год в ФК «10»

Денис Лактионов выиграл два трофея за год в «ФК» 10.

Денис Лактионов выиграл два трофея в свой первый год в роли главного тренера ФК «10».

Сегодня «Десятка» обыграла в Минске «Амкал» в матче за WINLINE Суперкубок Медиалиги.

Ранее в этом году клуб выиграл Кубок Лиги, а до этого взял бронзовые медали шестого сезона МФЛ.

До назначения Лактионова, который принял «Десятку» в марте этого года, у клуба Азамата Мусагалиева не было медалей и титулов в медиафутбольных турнирах.