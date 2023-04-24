Гасилин о работе с психологом: «Ничего зашкварного. Я рыдал на сеансах, занятия помогли освободиться от лишних мыслей»

Алексей Гасилин рассказал, как ему помогло посещение психолога.

По словам бывшего игрока « » и « », выступающего за медиафутбольный « », травмы и операция на голеностопе сказались на его ментальном здоровье.

– В «Амкаре» было хорошее время. Несмотря на все проблемы, у нас был хороший коллектив. Обидно, что после начавшихся проблем команду быстро ликвидировали, убили. А моя личная боль, связанная с периодом в Перми – травма голеностопа. После нее у меня все покатилось вниз.

– Давай поподробнее.

– Из-за нагрузок и постоянных повреждений у меня сильно болел галик. После очередной травмы пришлось делать операцию. Врачи вскрыли голеностоп и говорят: «Слушай, да у тебя тут своих связок практически нет».

В итоге поставили металлоконструкцию, максимально закрепили голеностоп, чтобы я мог бегать. Из-за этого у меня изменилась постановка стопы и манера бега. В итоге это сказалось на колене, и оно полетело через два года – в «Томи».

– Жесть.

– На самом деле, мне все стало ясно, когда вышел на первую тренировку в общей группе после операции на галик. Я понял, что того футболиста , который был, уже не будет. Я тренировался, выкладывался по полной. Но у меня тогда осталась одна нога – играл только ей.

Очень сильно переживал момент – не пил, не ел, мучали бессонницы. Я не понимал, почему это все происходит со мной.

Я смотрел на ребят, с которыми был в юношеской сборной, – на Бару (полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов – Sports.ru), на Головина – и мне становилось еще хуже. Понимал, что дело всей жизни, уходит от меня. Так сильно грузился, что начал заниматься с психологом.

– Помогло?

– Да. На сеансах я прямо рыдал. Занятия помогли мне освободиться от лишних мыслей и понять, что у каждого свой путь. Сейчас я, бывает, тоже хожу к психологу. Не вижу в этом ничего зашкварного.

– Почему не ушел из футбола тогда? Какая мотивация оставаться, когда тело перестает тебя слушаться?

– В тот момент не был готов уйти в свободное плавание. Я умел зарабатывать деньги только футболом. Поэтому выжимал из себя и своего организма максимум, – сказал Гасилин.

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