«Я скромный парень. Наткнулся на комментарий, что везучий. Давайте так и оставим». Гудай о всех выигранных трофеях в медиафутболе

Гудай: я не лучший, я скромный парень.

Защитник ФК «10» Гудай стал первым игроком, которому удалось выиграть все трофеи медиафутбола: WINLINE Медиалигу, Медиалигу Казахстана, Московский Кубок Селебрити, Кубок Лиги и Суперкубок Медиалиги.

«Десятка» сегодня обыграла «Амкал» в Суперкубке (2:1) и позволила собрать Гудаеву полный комплект наград.

После матча Денис высказался о своем достижении.

– Матч прошел в экстремальных условиях. Всю игру шел снег. Как с этим справился?

– Прикольно. Вспомнилось детство, когда в Первенстве России играли зимний чемпионат на снегу. Всегда были сугробы.

– Ты первый игрок, который выиграл все главные трофеи медиафутбола. Можно сказать, что Денис Гудаев – лучший игрок в истории медиафутбола?

– Сказать можно. Но я так не скажу. Я скромный парень. Я тут наткнулся на комментарий «Гудай – очень везучий». Давайте так и оставим. Просто мне везет.

– Кому посвящаешь эту победу?

– Семье. Батя опять приехал на игру, в мороз. Спасибо всем болельщикам, кто рядом, кто переживает и поддерживает. Это победа для них.

– С можешь сравнить эту победу?

– Тяжело с чем-то сравнить. Ты практически в отпуске. Надо доставать из силы. Находить ресурсы для матча. Не сильно сложно, от одного матча зависит. Для команды, которая закончила этот год невероятно успешно, это круто.

– Первого трофея «Десятка» ждала больше тысячи дней. Второй – выиграла меньше чем через три недели. Как это удалось?

– Вопрос времени. Тут все делается для футболистов. Весь персонал работает на футболистов. Все делается для людей. Трофеи были вопросом времени. Это было неизбежно.

– Многие говорили, что Суперкубок решит во многих номинациях Media Football Awards.

– Я получил перстень [став лучшим защитником в 2024-м]. Но он мою жизнь никак не изменил. Кто выиграет, тот выиграет. Кто с кем дружит, тот так и голосует.

Панов сказал, что голосовал за себя и за своих. Как будто бы это надо запретить, как Евровидении. Не вижу смысла сильно заострять на этом внимание, – рассказал Гудай коррспонденту Спортса’’ Никите Касымову.