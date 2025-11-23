«Отбросило в детство, когда мы в любую погоду играли в футбол и получали удовольствие». Лактионов о Суперкубке Медиалиги под снегом

Главный тренер «Десятки» Денис Лактионов прокомментировал матч WINLINE Суперкубка Медиалиги. Его команда обыграла «Амкал» (2:1) и завоевала трофей.

– «Десятка» за год проиграла только один раз. Как вам это удалось?

– Это совместная работа всего коллектива. Прежде всего это работа ребят на футбольном поле и вне его. Они стали относиться к работе более профессионально. Бог вознаградил их за это.

– Как вам выезд в Минск? Пришлось играть в снегопад.

– Класс! Я сразу поддержал эту идею. Жалко, Азамат Тахирович [Мусагалиев] не смог поехать и поддержать вас. Для нас очень важно, когда он с нами. Минск – очень красивый город. Тут красивый стадион.

Еще тут замечательные люди, они приятны в общении и старались сделать наше нахождение в Минске наиболее комфортным. Мы ощутили это, когда жили в гостинице и приехали на стадион.

– Гудай сказал, что ему матч в снегу напомнил детские турниры.

– Мы выходим на футбольное поле, а оно все в снегу. Это отбросило в детство, когда мы в любую погоду выходили, все равно играли в футбол и получали удовольствие, – рассказал Лактионов корреспонденту Спортса’’ Никите Касымову.

