Виталий Дьяков: «В каком измерении они живут? Какой уайлд-кард для 2Drots в РПЛ, в Саранске на местный турнир по теннису заявляетесь, что ли?»

Теги премьер-лига Россия Вторая лига Виталий Дьяков 2Drots Winline Медиалига GOATS Никита «Персона года» Панасюк Медиафутбол

Виталий Дьяков прокомментировал слова Некита о уайлд-кард для 2Drots в РПЛ.

«В каком измерении живет Некит? Например, есть НБА, НХЛ, КХЛ – закрытые лиги, где тебя могут взять в лигу, если у тебя есть деньги. Но это футбол, это Премьер-лига

Что значит уайлд-кард? Вы идете на какой-то турнир по теннису в Саранске заявляться, что ли? Чтобы попасть в РПЛ, надо пройти полный путь со Второй лиги.

Если им интересен этот путь – это совсем другой уровень, реалии и затраты», – сказал защитник GOATS.

«Дайте вайлд-кард в РПЛ!». Все вокруг исторической победы 2Drots над ЦСКА

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6 комментариев

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lus
"..надо пройти полный путь со Второй лиги". С какой стати сразу со Второй лиги? Система футбольных лиг РФ состоит из четырех уровней. А если глубже, то начинать надо с муниципальных чемпионатов (D6).
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Schiaff1no
Ответ Toni_Montana
Хочется, что эти дроты или как там их сыграли против параолимпийцев и продули им вчистую
Сыграли уже с паралимпийцами, цска звались
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-2
-1
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Toni_Montana
Хочется, что эти дроты или как там их сыграли против параолимпийцев и продули им вчистую
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Новый тренер ФК Спартак
тик токи во второй лиге снимать не камельфо
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Shadow1882
Блин, это смешно)
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WelcomeBackPURE
Отлично прошелся по клоунам
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