Виталий Дьяков: «В каком измерении они живут? Какой уайлд-кард для 2Drots в РПЛ, в Саранске на местный турнир по теннису заявляетесь, что ли?»

Виталий Дьяков прокомментировал слова Некита о уайлд-кард для 2Drots в РПЛ.

«В каком измерении живет Некит? Например, есть НБА, НХЛ, КХЛ – закрытые лиги, где тебя могут взять в лигу, если у тебя есть деньги. Но это футбол, это Премьер-лига.

Что значит уайлд-кард? Вы идете на какой-то турнир по теннису в Саранске заявляться, что ли? Чтобы попасть в РПЛ, надо пройти полный путь со Второй лиги.

Если им интересен этот путь – это совсем другой уровень, реалии и затраты», – сказал защитник GOATS.

«Дайте вайлд-кард в РПЛ!». Все вокруг исторической победы 2Drots над ЦСКА