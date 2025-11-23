🏆 Мусагалиев выиграл второй трофей с «Десяткой» – Суперкубок Медиалиги
ФК «10» завоевал WINLINE Суперкубок Медиалиги, обыграв «Амкал» (2:1) в Минске.
Команда, основанная в 2022 году комиком Азаматом Мусагалиевым, выиграла свой второй трофей в истории.
Ранее в этом году «Десятка» победила в Кубке Медиалиги – в финале был обыгран екатеринбургский «СиндЕкат».
В Медиалиге ФК «10» выступает со второго сезона. Это единственный турнир под эгидой МФЛ, который клуб пока не выигрывал.
Седьмой сезон Медиалиги стартует весной 2026 года.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
