🏆 Мусагалиев выиграл второй трофей с «Десяткой» – Суперкубок Медиалиги

ФК «10» завоевал WINLINE Суперкубок Медиалиги , обыграв «Амкал » (2:1) в Минске.

Команда, основанная в 2022 году комиком Азаматом Мусагалиевым , выиграла свой второй трофей в истории.

Ранее в этом году «Десятка» победила в Кубке Медиалиги – в финале был обыгран екатеринбургский «СиндЕкат ».

В Медиалиге ФК «10» выступает со второго сезона. Это единственный турнир под эгидой МФЛ, который клуб пока не выигрывал.

Седьмой сезон Медиалиги стартует весной 2026 года.

