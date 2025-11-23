7100 зрителей пришло на Суперкубок Медиалиги в Минске

7100 зрителей пришло на Суперкубок Медиалиги.

На матч WINLINE Суперкубок Медиалиги пришло 7100 зрителей.

Об этом рассказал Спортсу’’ экс-руководитель DMedia и организатор матча в Минске Максим Жук.

Всего Национальный олимпийский стадион «Динамо» вмещает 22 246 человек.

В Суперкубке победил ФК «10» Азамата Мусагалиева, обыгравший «Амкал » (2:1).