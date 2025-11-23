Гудай стал первым игроком, завоевавшим все главные трофеи медиафутбола
Денис Гудаев установил уникальный рекорд в медиафутболе.
Защитник ФК «10» Денис Гудаев установил рекорд медиафутбола по выигранным трофеям.
Сегодня 34-летний игрок в составе «Десятки» завоевал WINLINE Суперкубок Медиалиги.
Это последний титул, которого не хватало Гудаю в его медиафутбольной карьере.
С 2Drots Денис выигрывал Медиалигу, МКС и казахстанскую МФЛ. С «Десяткой» он взял Кубок и Суперкубок Медиалиги.
Гудай, таким образом, стал первым игроком, завоевавшим все главные трофеи медиафутбола.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости