Гудай стал первым игроком, завоевавшим все главные трофеи медиафутбола

Денис Гудаев установил уникальный рекорд в медиафутболе.

Защитник ФК «10» Денис Гудаев установил рекорд медиафутбола по выигранным трофеям.

Сегодня 34-летний игрок в составе «Десятки » завоевал WINLINE Суперкубок Медиалиги .

Это последний титул, которого не хватало Гудаю в его медиафутбольной карьере.

С 2Drots Денис выигрывал Медиалигу, МКС и казахстанскую МФЛ. С «Десяткой» он взял Кубок и Суперкубок Медиалиги.

Гудай, таким образом, стал первым игроком, завоевавшим все главные трофеи медиафутбола.