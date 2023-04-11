Президент GOATS Гуди: «Мы дружим с «Зенитом». Хочется сыграть с ними, но только тогда, когда мы будем к этому готовы»

Теги Зенит премьер-лига Россия Дмитрий Градиленко Оренбург Амкал 2Drots Winline Медиалига GOATS БроукБойз «Goody» Дмитрий Гусаков Медиафутбол

Гуди рассказал о возможном матче GOATS против «Зенита».

– Вы выложили фотографию с Градиленко (главный тренер GOATS – Sports.ru) и тренерами «Зенита» и вкидывали про какой-то матч возможный. Это просто вброс или реально что-то обсуждаете? 

– Мы дружим с «Зенитом», у нас сейчас два игрока оттуда – два бразильца, мы снимаем им жилье, они с нами тренируются. Мне очень хочется сыграть с ними, но это произойдет тогда, когда мы будем к этому готовы. 

Не хочется, чтобы произошло, как у «Броуков» с «Оренбургом», хочется выходить и побеждать, как это сделали 2Drots

– Ты думаешь, они захотят с вами сыграть? Может быть, у них есть планка в виде «Амкала» и 2Drots.

– А почему нет? Мы уже третья команда по рейтингу медийной активности. Пройдет сезон-два, дай бог, мы станем командой номер один, – сказал президент GOATS.

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9 комментариев

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Alex1104
Сколько стоит проплатить целый сезон дичи на спортсе?
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prus_3
Задроты, козлы... зачем это все здесь?
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ВладимирНеПутин
Ответ Назар Игорь
Я по этому поводу писал в администрацию сайта, мне в вежливой форме ответили - не ваше дело.
То есть они, как власть, делают, как хотят и мнение людей их не волнует. Здорово
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Назар Игорь
Ответ ChefJhonnyMorgan
Для медиалиги есть отдельный раздел, может хватит эту дичь на главной постить?
Я по этому поводу писал в администрацию сайта, мне в вежливой форме ответили - не ваше дело.
+4
0
+4
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Назар Игорь
Конечно Зенит подписывает бразильцев для того чтобы отдать их в эту шарашкину контору. Бред какой-то.
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0
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ChefJhonnyMorgan
Для медиалиги есть отдельный раздел, может хватит эту дичь на главной постить?
+6
0
+6
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ZenitTop
Теперь после победы 2drots над ЦСКА,все медиа клубы захотят сыграть с клубами РПЛ ещё больше
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Причёска Бэйла
Ответ Андрей Баженов
Два бразила из Зенита, кто?
Малком и Клаудиньо.
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Андрей Баженов
Два бразила из Зенита, кто?
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