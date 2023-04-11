Президент GOATS Гуди: «Мы дружим с «Зенитом». Хочется сыграть с ними, но только тогда, когда мы будем к этому готовы»

Гуди рассказал о возможном матче GOATS против «Зенита».

– Вы выложили фотографию с Градиленко (главный тренер GOATS – Sports.ru) и тренерами «Зенита» и вкидывали про какой-то матч возможный. Это просто вброс или реально что-то обсуждаете?

– Мы дружим с «Зенитом», у нас сейчас два игрока оттуда – два бразильца, мы снимаем им жилье, они с нами тренируются. Мне очень хочется сыграть с ними, но это произойдет тогда, когда мы будем к этому готовы.

Не хочется, чтобы произошло, как у «Броуков» с «Оренбургом», хочется выходить и побеждать, как это сделали 2Drots.

– Ты думаешь, они захотят с вами сыграть? Может быть, у них есть планка в виде «Амкала» и 2Drots.

– А почему нет? Мы уже третья команда по рейтингу медийной активности. Пройдет сезон-два, дай бог, мы станем командой номер один, – сказал президент GOATS.