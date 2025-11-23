Сэмио вместе с Мусагалиевым смотрел матч ФК «10» – «Амкал» за Суперкубок МФЛ

Капитан 2Drots Сэмио смотрел матч за Суперкубок WINLINE Медиалиги вместе с Азаматом Мусагалиевым.

«Десятка» Азамата одержала победу над «Амкалом» (2:1) и завоевала второй трофей в своей истории.

Сам Мусагалиев не поехал с командой на игру в Минск и смотрел матч по телевизору в компании друзей и знакомых.

После матча президент ФК «10» опубликовал видео, в котором видно, что вместе с ним были футболисты Сэм и Анатолий Катрич, а также комики Роман Косицын и Игорь Джабраилов.

Напомним, Сэм пока не договорился с 2D о новом контракте. Президент клуба Жека недавно оценил в 50 процентов шансы на уход защитника.

За ФК «10» выступают сразу несколько бывших партнеров Сэмио по 2Drots: Гудай, Кутуз, Скоропуп, Шера и Бала.