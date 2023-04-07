Широков про уайлд-кард для 2Drots: «Это команда уровня Второй лиги. Хотят заявляться – пускай играют там»

Роман Широков отреагировал на призывы 2Drots о уайлд-кард для участия в Мир РПЛ

– Как вы относитесь к тому, что в Кубке России принимают участие команды из ?

– Нормально отношусь, они доказали, что на ранних стадиях могут играть. Добиваются результата, популяризируют футбол. Поэтому, мне кажется, это хорошая история. Другое дело, что нет шести-восьми команд, которые соответствуют уровню. Таких три-четыре максимум.

– Удивил ли результат матча – 2Drots?

– Конечно, удивил. Я же говорил, что для команды Премьер-лиги, которая борется за первую пятерку, мне кажется, это недопустимо.

– Один из основателей 2Drots Никита Панасюк после матча с ЦСКА просил президента РФС Александра Дюкова дать им уайлд-кард в . Как к этому относитесь?

– Думаю, на эмоциях решили сыграть. Это команда уровня Второй лиги. Хотят заявляться – пускай играют во Второй лиге. Больше интереса будет к этому чемпионату. Если пройдут его, то, пожалуйста, играйте дальше, – сказал бывший полузащитник сборной России.

Слова 2Drots про уайлд-кард в РПЛ – это какие-то влажные фантазии