Широков про уайлд-кард для 2Drots: «Это команда уровня Второй лиги. Хотят заявляться – пускай играют там»
Роман Широков отреагировал на призывы 2Drots о уайлд-кард для участия в Мир РПЛ
– Как вы относитесь к тому, что в Кубке России принимают участие команды из Медиалиги?
– Нормально отношусь, они доказали, что на ранних стадиях могут играть. Добиваются результата, популяризируют футбол. Поэтому, мне кажется, это хорошая история. Другое дело, что нет шести-восьми команд, которые соответствуют уровню. Таких три-четыре максимум.
– Удивил ли результат матча ЦСКА – 2Drots?
– Конечно, удивил. Я же говорил, что для команды Премьер-лиги, которая борется за первую пятерку, мне кажется, это недопустимо.
– Один из основателей 2Drots Никита Панасюк после матча с ЦСКА просил президента РФС Александра Дюкова дать им уайлд-кард в РПЛ. Как к этому относитесь?
– Думаю, на эмоциях решили сыграть. Это команда уровня Второй лиги. Хотят заявляться – пускай играют во Второй лиге. Больше интереса будет к этому чемпионату. Если пройдут его, то, пожалуйста, играйте дальше, – сказал бывший полузащитник сборной России.
Слова 2Drots про уайлд-кард в РПЛ – это какие-то влажные фантазии
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