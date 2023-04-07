Широков про уайлд-кард для 2Drots: «Это команда уровня Второй лиги. Хотят заявляться – пускай играют там»

Теги Роман Широков премьер-лига Россия Вторая лига 2Drots Winline Медиалига Никита «Персона года» Панасюк Медиафутбол

Роман Широков отреагировал на призывы 2Drots о уайлд-кард для участия в Мир РПЛ

– Как вы относитесь к тому, что в Кубке России принимают участие команды из Медиалиги?

– Нормально отношусь, они доказали, что на ранних стадиях могут играть. Добиваются результата, популяризируют футбол. Поэтому, мне кажется, это хорошая история. Другое дело, что нет шести-восьми команд, которые соответствуют уровню. Таких три-четыре максимум.

– Удивил ли результат матча ЦСКА – 2Drots?

– Конечно, удивил. Я же говорил, что для команды Премьер-лиги, которая борется за первую пятерку, мне кажется, это недопустимо.

– Один из основателей 2Drots Никита Панасюк после матча с ЦСКА просил президента РФС Александра Дюкова дать им уайлд-кард в РПЛ. Как к этому относитесь?

– Думаю, на эмоциях решили сыграть. Это команда уровня Второй лиги. Хотят заявляться – пускай играют во Второй лиге. Больше интереса будет к этому чемпионату. Если пройдут его, то, пожалуйста, играйте дальше, – сказал бывший полузащитник сборной России.

Слова 2Drots про уайлд-кард в РПЛ – это какие-то влажные фантазии

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7 комментариев

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Tsamourlidis_mufc
Стили, Жеки и Белки оуеют от первого же стыка в официальном матче, уехав в лазарет. Там уже штрафные на стрижки не поснимаешь
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v.belorussky
Широков - игрок уровня "тюрьма".
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uragan
Епта ромка зэк так сказал
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Торна
ЦЭЙСКе видимо тоже во вторую тогда
+1
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Spartakus1984
Команда создавалась именно для медиа лиги и сами же популяризуют эту лигу и рассказывают всем,что это супер интересно и ее много смотрит народа,а теперь захотели в РПЛ,что же изменилось!?
+4
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+4
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White Bone
Зачем клоунов пихать в футбол? Все эти медиалиги абсолютно не соответствуют профессиональному уровню, то что они смогли несколько раз обыграть команды откровенно забившие на игру с ними не говорит о серьезности медиалиги.
+8
-2
+6
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Aleksey Yashin
Пускай дома сидят
+11
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