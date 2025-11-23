2Drots, «Амкал», Lit Energy и «Десятка» отпустят игроков в сборную Медиалиги на матч с ФНЛ
Топ-клубы Медиалиги отпустят игроков в сборную МФЛ.
Технический директор WINLINE Медиалиги Дмитрий Кортава сообщил, что топ-клубы отпустят своих игроков в сборную МФЛ.
По его словам, такое согласие уже дали 2Drots, «Амкал», Lit Energy и «Десятка».
Исключение – новичок 2D Илья Мазур, который попросил не вызывать его в связи с желанием побыстрее адаптироваться в клубе.
Сборная Медиалиги сыграет с командой ФНЛ 5 декабря в Абхазии на стадионе «Динамо» в Сухуме. Матч состоится по правилам МФЛ. Игра начнется с серии буллиталити.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиалига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости