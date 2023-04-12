Егоров о сборах российских клубов за рубежом: «Потому что в России найти место не может даже медиаклуб, что уж говорить о профи»

Дмитрий Егоров объяснил, почему российские клубы проводят сборы в других странах.

«Мы постоянно жалуемся: почему российские клубы ездят на сборы хрен пойми куда – в Австрию или в Эмираты?

Отвечу: потому что в России место для сборов не может найти даже медиаклуб, что уж говорить о профессиональных командах-грандах.

Возьмем Бронницы, база сборной Аргентины, но натуральные поля до июня не готовы, а искусственное – времен прошлого века.

Кратово – стоит жутких денег и всегда занято. В Нижнем живет Нижний. В Ставропольском крае тоже полтора варианта», – написал президент медиафутбольной команды « ».