Егоров о сборах российских клубов за рубежом: «Потому что в России найти место не может даже медиаклуб, что уж говорить о профи»

Теги премьер-лига Россия Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров объяснил, почему российские клубы проводят сборы в других странах.

«Мы постоянно жалуемся: почему российские клубы ездят на сборы хрен пойми куда – в Австрию или в Эмираты?

Отвечу: потому что в России место для сборов не может найти даже медиаклуб, что уж говорить о профессиональных командах-грандах.

Возьмем Бронницы, база сборной Аргентины, но натуральные поля до июня не готовы, а искусственное – времен прошлого века.

Кратово – стоит жутких денег и всегда занято. В Нижнем живет Нижний. В Ставропольском крае тоже полтора варианта», – написал президент медиафутбольной команды «БроукБойз».

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11 комментариев

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Pb-SE
В Бахмуте хорошие поля.
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Dexter Dallas
Ответ Hitgoe Himgob
Да причем здесь эти клоуны, популисты орут зачем нам Эмираты и Австрии для проф клубов на сборы. Да потому что в стране условий для зимних, да что там для зимних, для летних сборов нет.
зато ракеты самые ракетистые
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mr.snooker
А чего бы им в BahМуте не провести сборы? Годные же пешеходы 😂🚀
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Jean_M
Ладно, про зимние сборы могу поверить. Но всего 5 лет назад 32 сильнейших сборных мира смогли найти базы для тренировок в этой стране. А тут каких-то 16 малоизвестных клубов воротят нос
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Ковид 07.10.52
а как же Крым...
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Бухгалтер2021
сборная ссср в крыму базировалась
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Hitgoe Himgob
Ответ WelcomeBackPURE
Собрались бы на коробке, какие уж там сборы для этих клоунов
Да причем здесь эти клоуны, популисты орут зачем нам Эмираты и Австрии для проф клубов на сборы. Да потому что в стране условий для зимних, да что там для зимних, для летних сборов нет.
+2
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LifeSpartak
Конь!
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Hitgoe Himgob
Ответ T622222
Сочи просто идеально
Для чего? Для 20-30 команд первых двух лиг? На пляже тренироваться? В Турции специальные отели под футбол, сотни. В Сочи что?
+6
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WelcomeBackPURE
Собрались бы на коробке, какие уж там сборы для этих клоунов
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T622222
Сочи просто идеально
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