«Амкал» и 2Drots должны иметь преимущество перед теми, кто просто заносит деньги». Маврин о контенте в медиафутболе

Хавбек «Амкала» Василий Маврин предложил идею для WINLINE Медиалиги .

«Ты выпускаешь контент, который набирает определенное количество просмотров, и это должно становиться валютой. Было бы классно, чтобы на эту валюту можно было купить, например, красный мяч или уход футболиста с поля.

У «Амкала» и 2Drots должно быть преимущество, так как мы – медийные команды, а не просто занос бабок от Азамата Мусагалиева, «СиндЕката » и «Титана ». Нечестно, когда можно купить любого игрока.

Нужно набрать KPI за неделю и на выходных его использовать. Например, команда должна собрать 500 тысяч просмотров, и все просмотры должны учитываться. Тогда у тех, кто набирает KPI, появится интерес. Мы говорим о том, что должно быть преимущество у более медийных команд», – заявил хавбек «Амкала ».

Сегодня в матче за Суперкубок Медиалиги встретятся чемпион МФЛ-6 «Амкал» и обладатель Кубка Лиги-2025 ФК «10».

