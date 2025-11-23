«Амкал» и 2Drots должны иметь преимущество перед теми, кто просто заносит деньги». Маврин о контенте в медиафутболе
Хавбек «Амкала» Василий Маврин предложил идею для WINLINE Медиалиги.
«Ты выпускаешь контент, который набирает определенное количество просмотров, и это должно становиться валютой. Было бы классно, чтобы на эту валюту можно было купить, например, красный мяч или уход футболиста с поля.
У «Амкала» и 2Drots должно быть преимущество, так как мы – медийные команды, а не просто занос бабок от Азамата Мусагалиева, «СиндЕката» и «Титана». Нечестно, когда можно купить любого игрока.
Нужно набрать KPI за неделю и на выходных его использовать. Например, команда должна собрать 500 тысяч просмотров, и все просмотры должны учитываться. Тогда у тех, кто набирает KPI, появится интерес. Мы говорим о том, что должно быть преимущество у более медийных команд», – заявил хавбек «Амкала».
Сегодня в матче за Суперкубок Медиалиги встретятся чемпион МФЛ-6 «Амкал» и обладатель Кубка Лиги-2025 ФК «10».
