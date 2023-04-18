Уткин – Некиту 2Drots: «Профессиональные клубы не будут ждать, пока Кузнецов выиграет требл»

Василий Уткин ответил Некиту о предложениях Дмитрию Кузнецову из профессионального футбола.

«Ну, чушь полную говорит Некит (президент 2Drots – Sports.ru). Не бывает предложений от профессиональных клубов, которые готовы ждать год, пока предыдущая команда тренера не выиграет требл. Значит, предложения Кузнецову (главный тренер 2Drots – Sports.ru) уже нет, если бы оно и было.

Я не знаю, зачем тренеру 2Drots искать другую работу. В «Зенит», ЦСКА, «Динамо» («Спартак» не упоминаю из уважения к экс-капитану армейцев) вряд ли позовут, а другая работа – не вижу, чем лучше», – написал президент «Эгриси».

Президент 2Drots Некит о Кузнецове: «У него есть предложения из профессионального футбола, но он пока остается. Нам нужен требл»