«Вот мозги вроде есть у Андрея Сергеича, а иной раз посмотришь – дурак дураком». Уткин об Аршавине после слов о матче ЦСКА – 2Drots

Теги ЦСКА Андрей Аршавин Василий Уткин премьер-лига Россия Эгриси 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Василий Уткин отреагировал на высказывание Аршавина о победе 2Drots над ЦСКА.

«Вот мозги вроде есть у Андрей Сергеича, а иной раз посмотришь – дурак дураком.

Как это можно сравнивать со сборами? Где-нибудь в недрах ОАЭ? Матч при двадцати тысячах на родном стадионе, в родном городе, редкий матч, на который может прийти родное фанатье, которое бойкотирует [фан,уйди]?

«Я тебе один умный вещь скажу, ты только не обижайся», – написал руководитель «Эгриси».

Аршавин о матче ЦСКА – 2Drots: «Что, клубы РПЛ соперникам из первых‑вторых лиг на сборах проигрывают?»

2Drots обыграли ЦСКА – 2:1. Карвальо сыграл за армейцев

20 тысяч на ЦСКА – 2Drots! Без Fan ID – в два раза больше, чем на «Зените»

Материалы по теме

54 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
андрэ
Ответ Дима Берин
А я вот так не считаю. Лучше пусть будем медиафутбол, чем адкопати в падиках. Согласитесь, лучше популяризировать футбол всеми доступными способами, чем не делать этого. Ну и эта логика, как обычно: сначала не нравится смотреть на забравшихся миллионеров, а теперь не нравится смотреть на ребят, которые отдают свое время и здоровье за копейки
что-то подсказует, что не за такие уж и копейки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Prokuror Prokurorov
Вася давно уже не торт, а Андрея Сергеевича приятно послушать. Объясняет все простым языком, при этом, полагаю, даже любителям футбола его слушать не скучно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MAXIMum1
Вася, по себе не суди, а то в каждой бочке затычкой работаешь. Аршавин всё правильно сказал.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bellyashe
Ответ Slavnov
Любое г можно через тв или ютюб сделать популярным,но оно от этого не перестанет быть г...надоели со своими медиалигами,не смотрел,не смотрю и не буду смотреть,был бы очень рад,чтоб была возможность отключить новости про этот мусор...
так почему ты не сделал себя популярным?
наверное, потому что ты предпочитаешь сидеть в комментах и беситься от того, что популярно что-то, не укладывающееся в твоё видение мира)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Новый тренер ФК Спартак
КакиетоДротсы>ЦСКА>Зенит, так получается?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Егор
Ответ Дима Берин
А я вот так не считаю. Лучше пусть будем медиафутбол, чем адкопати в падиках. Согласитесь, лучше популяризировать футбол всеми доступными способами, чем не делать этого. Ну и эта логика, как обычно: сначала не нравится смотреть на забравшихся миллионеров, а теперь не нравится смотреть на ребят, которые отдают свое время и здоровье за копейки
Набросы Васи на ЦСКА после этого поражения не имеют ничего общего с популяризацией футбола, скорее наоборот.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Slavnov
Любое г можно через тв или ютюб сделать популярным,но оно от этого не перестанет быть г...надоели со своими медиалигами,не смотрел,не смотрю и не буду смотреть,был бы очень рад,чтоб была возможность отключить новости про этот мусор...
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Michael Boldyrev
Ну, если речь о том высказывании, которое буквально по соседству в новостной ленте, то Аршавин ничего зазорного не сказал. Он сказал, что не удивлен, т.к. такое бывает; и что ему лично не интересно.

А по типу такое бывает и чтобы обстоятельства были...ну, квалификации в ЕК. Там вроде, и болельщики, и результат важен, да и, вообще, ЕК...а, нет-нет, да случается Вардар с тбилисским Локомотивом или, прости господи, Куусюси.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Целиноградец
Ответ Антон Киселёв
Как всё-таки замечательно, что объекты быдло-поведения Уткина в большинстве случаев его просто игонорируют, и не опускаются до шуток про лишний вес, например
Тролля стараются не кормить. Тем более такого не в меру упитанного.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d.xoxlov
Я тебе умный вещь скажу, а сам ничего умного так и не сказал.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gera1998
Ответ Сергей Сергеев
Вот Аршавин в очередной раз доказал, что не туп. В отличие от Уткина Единичный случай. Да одна команда выиграла у другой . Так бывает. Это спорт, тут всякое бывает. Тайсон кажись проигрывал когда против него 18 давали. Это нормально. Но действительно Андрей говорит. Ну если они такие крутые , пусть заявляются во втордив и идут дальше. Уверен что из сказка бы закончилась и они в зоне например Урал Поволжья заняли бы 14 место из 14 команд. Поспорил бы с любым.
Сергей, вы, видимо, пропустили, когда в августе эта же команда проходила Чертаново 3-0 в Кубке России. Так что аккуратнее со спорами, команда уровня верха ПФЛ скорее сейчас)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кую коней
Ответ Сергей Сергеев
Вот Аршавин в очередной раз доказал, что не туп. В отличие от Уткина Единичный случай. Да одна команда выиграла у другой . Так бывает. Это спорт, тут всякое бывает. Тайсон кажись проигрывал когда против него 18 давали. Это нормально. Но действительно Андрей говорит. Ну если они такие крутые , пусть заявляются во втордив и идут дальше. Уверен что из сказка бы закончилась и они в зоне например Урал Поволжья заняли бы 14 место из 14 команд. Поспорил бы с любым.
Все так, но это НЕ нормально. Ибо нормально это когда сильный побеждает слабого.
Страшно представить, кто тебе плюсует)
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xoms
Ответ Дима Берин
А я вот так не считаю. Лучше пусть будем медиафутбол, чем адкопати в падиках. Согласитесь, лучше популяризировать футбол всеми доступными способами, чем не делать этого. Ну и эта логика, как обычно: сначала не нравится смотреть на забравшихся миллионеров, а теперь не нравится смотреть на ребят, которые отдают свое время и здоровье за копейки
Нс кого действуют такая популязация, дома сидит перед мониторами, и со смартфонами, они не будут сидеть в подъездах, да и 21 век на дворе уже никто не сидит не играет на гитаре в компании, если что, все отбросы в тц сидят. А им что обычный что медиа фиолетово
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Бояров
Вот когда Дементьев желает сгинуть российскому футболу, ещё и в больших муках - это нормально, такие высказывания не кажутся каким-то бредом и Вася его защищает. А тут другое, Эгриси же
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rbast
Как по мне оба... (странные). Но Аршавин был реально футболистом. А Уткин, как был лицемерным пи...ом, так и остался.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Topordo
Никто васятку уже давно всерьез не воспринимает, а он все тужится и пыхтит, но все равно никак.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bellyashe
Ответ Ебздрогыч
Вася теперь везде пиарит медиафутбол со своим Эгриси, а большинству болельщиков на него просто наплевать
медиафутбол привлекает всё больше внимания, собирает стадионы, обсуждается, но местные скряги считают важным на каждой ветке объяснить, что на него всем наплевать.
я просто понять не могу, чем он вызывает у вас такое ярое недовольство?)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий Magicbrain
Ответ Антон Киселёв
Как всё-таки замечательно, что объекты быдло-поведения Уткина в большинстве случаев его просто игонорируют, и не опускаются до шуток про лишний вес, например
Зато вы опустились и показали свой уровень) когда хотел выставить быдлом кого-то другого, а выставил себя
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Бояров
Ответ Антон Киселёв
Как всё-таки замечательно, что объекты быдло-поведения Уткина в большинстве случаев его просто игонорируют, и не опускаются до шуток про лишний вес, например
жаль
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Цыбулин
Ответ Ебздрогыч
Вася теперь везде пиарит медиафутбол со своим Эгриси, а большинству болельщиков на него просто наплевать
Вася-пиарит медиафутбол и ненавидит ЦСКА)Комбо у него,сегодня-не удивлюсь,если этот пост,Василий с бокалом вина писал?!)))
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Бояров
И к чему здесь отсылка на Мимино? Там знаменитая фраза говорилась из желания дать дружеский совет, тут же Вася просто докопался на ровном месте
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Маньков
Ответ Алексей Сигаев
А у Василия Вячеславовича мозгов нету. Он просто генерирует красивые и напыщенные, но бессмысленные тексты. Впрочем, детям это нравится.
Утверждать, что у Уткина нет мозгов - признаться в отсутствии их у себя. Касаемо текстов - глупец и в мудрости не увидит смысла.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
general main
Скажите, этот жиробас хоть чуть схуднул или все еще как тролль неповоротливый? А то не слежу за недофутболом.
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Максаков
«Я хочу кушать». Уткин обо всём
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Al561
Товарищеский матч на сборах это серьезный элемент тренировочного процесса, а товарищеский матч с любителями это шоу типа матча звезд НХЛ, НБА и прочих, к спорту вообще отношения не имеет.
Проиграть в таком матче все равно что проиграть собственному ребёнку в настольный хоккей)))
Вася умный чувак, но здесь не допёр))
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий