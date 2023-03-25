«Вот мозги вроде есть у Андрея Сергеича, а иной раз посмотришь – дурак дураком». Уткин об Аршавине после слов о матче ЦСКА – 2Drots
Василий Уткин отреагировал на высказывание Аршавина о победе 2Drots над ЦСКА.
«Вот мозги вроде есть у Андрей Сергеича, а иной раз посмотришь – дурак дураком.
Как это можно сравнивать со сборами? Где-нибудь в недрах ОАЭ? Матч при двадцати тысячах на родном стадионе, в родном городе, редкий матч, на который может прийти родное фанатье, которое бойкотирует [фан,уйди]?
«Я тебе один умный вещь скажу, ты только не обижайся», – написал руководитель «Эгриси».
Аршавин о матче ЦСКА – 2Drots: «Что, клубы РПЛ соперникам из первых‑вторых лиг на сборах проигрывают?»
2Drots обыграли ЦСКА – 2:1. Карвальо сыграл за армейцев
20 тысяч на ЦСКА – 2Drots! Без Fan ID – в два раза больше, чем на «Зените»
наверное, потому что ты предпочитаешь сидеть в комментах и беситься от того, что популярно что-то, не укладывающееся в твоё видение мира)
А по типу такое бывает и чтобы обстоятельства были...ну, квалификации в ЕК. Там вроде, и болельщики, и результат важен, да и, вообще, ЕК...а, нет-нет, да случается Вардар с тбилисским Локомотивом или, прости господи, Куусюси.
Страшно представить, кто тебе плюсует)
я просто понять не могу, чем он вызывает у вас такое ярое недовольство?)
Проиграть в таком матче все равно что проиграть собственному ребёнку в настольный хоккей)))
Вася умный чувак, но здесь не допёр))