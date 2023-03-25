Василий Уткин отреагировал на высказывание Аршавина о победе 2Drots над ЦСКА.

«Вот мозги вроде есть у Андрей Сергеича, а иной раз посмотришь – дурак дураком.

Как это можно сравнивать со сборами? Где-нибудь в недрах ОАЭ? Матч при двадцати тысячах на родном стадионе, в родном городе, редкий матч, на который может прийти родное фанатье, которое бойкотирует [фан,уйди]?

«Я тебе один умный вещь скажу, ты только не обижайся», – написал руководитель «Эгриси».

Аршавин о матче ЦСКА – 2Drots: «Что, клубы РПЛ соперникам из первых‑вторых лиг на сборах проигрывают?»

2Drots обыграли ЦСКА – 2:1. Карвальо сыграл за армейцев

20 тысяч на ЦСКА – 2Drots! Без Fan ID – в два раза больше, чем на «Зените»