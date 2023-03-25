Василий Уткин: «Браво, 2Drots! Спасибо, 2Drots! Это ваш и только ваш успех. Сычева в РПЛ! Торопа, боюсь, в МФЛ не возьмут»

Теги ЦСКА Василий Уткин премьер-лига Россия Эгриси Владислав Тороп 2Drots Winline Медиалига Дмитрий Сычев Медиафутбол

Василий Уткин отреагировал на победу 2Drots в матче с ЦСКА (2:1). 

«Браво, 2Drots! Спасибо, 2Drots!

Это ваш и только ваш успех, но каждый из нас получил сегодня от вас поддержку, помощь, уверенность в том, что мы не зря занимаемся своим делом. СПАСИБО!

Сычева (Дмитрий Сычев, голкипер 2D – прим. Sports.ru) в РПЛ! Торопа, боюсь, в МФЛ не возьмут… Второй гол просто позорище», – написал президент «Эгриси».

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27 комментариев

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Алексей Тарлыков
Ответ Ig2023K
Сейчас вся желчь полезет изо всех углов ...
Ну если конкретно про Уткина, то у него сложно найти углылет как -дцать
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Егор Егор
Ответ Оригинальный Ник
Только отбитый будет судить об уровне футболистов по товарняку с цирковыми клоунами
То есть половина спортса)) Люди даже из шоу раздувают матч, который должен был стать битвой и рубиловом до крови ради победы.

Ну с Уткиным-то все понятно, обычный наброс на вентилятор. Что-то он не набрасывал, когда Тороп выходил в КР.
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Klopov
Ответ Спартак сила
опозорилась команда лыжников чего греха таить
на прошлой недели с Зенитом норм было
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Честный контроль
Я думал Уткин что то понимает в профессиональном футболе. Ан нет, он уже с головой полностью в шоу погрузился и верит всему, что сам и придумывает. Прощай Вася.
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RAMIK
Я бы всех игроков ЦСКА оставил после матча бегать по стадиону часа на 2 и отменил бы все выходные ближайшие.
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Andrew Petrov
я конечно подозревал,что нынешний ЦСКА самый слабый за последние 30+ сезонов,но не думал,что настолько😶дно пробили виват Федотову))
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-1
-1
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Спартак сила
опозорилась команда лыжников
чего греха таить
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-3
-1
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QWertY
Ответ Миндовг
Вы только вдумайтесь. Чалов, Кучаев, Щенников картофельный физрук тракторист колхозние этими бревнами у Реала Мадрид в ЛЧ выигрывал, как пришел великий русский тренер, то их сразу мужики со двора вынесли. Ну ради такого нужно было всем стадом Гончаренко на стадионе чмырить
Не просто выигрывал, а громил
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Оригинальный Ник
Только отбитый будет судить об уровне футболистов по товарняку с цирковыми клоунами
+9
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+9
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Arthur Nowack
Ответ Миндовг
Вы только вдумайтесь. Чалов, Кучаев, Щенников картофельный физрук тракторист колхозние этими бревнами у Реала Мадрид в ЛЧ выигрывал, как пришел великий русский тренер, то их сразу мужики со двора вынесли. Ну ради такого нужно было всем стадом Гончаренко на стадионе чмырить
Ща бы ныть из-за выставочного матча
+25
-3
+22
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Bangal88
Вою то теперь про медиалигу будет…до конца года. Карвальо наверное в шоке от увиденного))) Теперь даже думаю хорошо что fanid есть, не надо это смотреть, а то кровь из глаз пойдёт))) Правительство, с заботой о народе)))) А мы тут сразу и не поняли)))
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Торна
Да ладно, всего то 1-2
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Бен Гаан
Вася. Всё ради хайпа.
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S. A.
Ответ Александр Беляков
На самом деле уровень некоторых персонажей в футболках ЦСКА действительно пугающий. Если пухлый Карвальо гораздо класнее сыграл.
Мастерство не прожрёшь
+2
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bellyashe
Ответ Wiley Fox
,до чего же мерзкий жирдяй Он же прекрасно знает, сто это сратый дог, но он тоже от винлайна получает бабло А шишкановским лошадям позор Динамо даже с овечкиным решило не марать имя клуба, а тут целый карвальо сливал матч
поправьте шапочку из фольги, сползает
0
-2
-2
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Wiley Fox
,до чего же мерзкий жирдяй

Он же прекрасно знает, сто это сратый дог, но он тоже от винлайна получает бабло

А шишкановским лошадям позор

Динамо даже с овечкиным решило не марать имя клуба, а тут целый карвальо сливал матч
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-2
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Carver
Ответ Ig2023K
Это выставочный матч , этим все сказано
При чем тут выставочный матч, если по нему видно, что некоторые игроки из молодежки коней банально не умеют играть в профессиональный футбол? Например, обработать мяч и отдать точный пас на 4 метра?
+3
-2
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QWertY
Чисто игра для буков
+1
-1
0
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Ig2023K
Ответ Carver
Какая желчь? Посмотри забитые голы 2Drots. Уткин просто сказал по фактам.
Это выставочный матч , этим все сказано
+1
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+1
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Миндовг
Вы только вдумайтесь. Чалов, Кучаев, Щенников картофельный физрук тракторист колхозние этими бревнами у Реала Мадрид в ЛЧ выигрывал, как пришел великий русский тренер, то их сразу мужики со двора вынесли. Ну ради такого нужно было всем стадом Гончаренко на стадионе чмырить
+15
-9
+6
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Кирилл Голивец
Ответ Alamarrr
Тороп, конечно, слабый вратарь. Это точно. Хороший матч, парни из 2д молодцы!
Я помню Помазуна, который привозил голы за ЦСКА в матче с Рубином что ли, два одинаковых после подач с угловых, и сейчас это сильный вратарь Урала. До Игоря любому далеко, но по меркам среднестатистических российских - элитный кипер.

Может, вопрос в подготовке? Есть клубы, где тренеры вратарей посильнее будут
+3
-1
+2
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Carver
Ответ Ig2023K
Сейчас вся желчь полезет изо всех углов ...
Какая желчь? Посмотри забитые голы 2Drots. Уткин просто сказал по фактам.
+2
-2
0
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Мосгорсуд
Ответ Ig2023K
Сейчас вся желчь полезет изо всех углов ...
Да ладно, брось ты)) умные люди на это внимания не обращают
+14
-1
+13
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VanyaVanya063
Сейчас ветераны расскажут что такое на самом деле медиафутбол , и самое главное с желчью!
0
-1
-1
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Александр Беляков
На самом деле уровень некоторых персонажей в футболках ЦСКА действительно пугающий. Если пухлый Карвальо гораздо класнее сыграл.
+35
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