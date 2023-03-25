Василий Уткин: «Браво, 2Drots! Спасибо, 2Drots! Это ваш и только ваш успех. Сычева в РПЛ! Торопа, боюсь, в МФЛ не возьмут»

отреагировал на победу 2Drots в матче с (2:1).

«Браво, 2Drots! Спасибо, 2Drots!

Это ваш и только ваш успех, но каждый из нас получил сегодня от вас поддержку, помощь, уверенность в том, что мы не зря занимаемся своим делом. СПАСИБО!

(Дмитрий Сычев, голкипер 2D – прим. Sports.ru) в ! Торопа, боюсь, в МФЛ не возьмут… Второй гол просто позорище», – написал президент « ».