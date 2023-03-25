Василий Уткин: «Браво, 2Drots! Спасибо, 2Drots! Это ваш и только ваш успех. Сычева в РПЛ! Торопа, боюсь, в МФЛ не возьмут»
Василий Уткин отреагировал на победу 2Drots в матче с ЦСКА (2:1).
«Браво, 2Drots! Спасибо, 2Drots!
Это ваш и только ваш успех, но каждый из нас получил сегодня от вас поддержку, помощь, уверенность в том, что мы не зря занимаемся своим делом. СПАСИБО!
Сычева (Дмитрий Сычев, голкипер 2D – прим. Sports.ru) в РПЛ! Торопа, боюсь, в МФЛ не возьмут… Второй гол просто позорище», – написал президент «Эгриси».
Ну с Уткиным-то все понятно, обычный наброс на вентилятор. Что-то он не набрасывал, когда Тороп выходил в КР.
чего греха таить
Он же прекрасно знает, сто это сратый дог, но он тоже от винлайна получает бабло
А шишкановским лошадям позор
Динамо даже с овечкиным решило не марать имя клуба, а тут целый карвальо сливал матч
Может, вопрос в подготовке? Есть клубы, где тренеры вратарей посильнее будут