Президент 2Drots Некит о Кузнецове: «У него есть предложения из профессионального футбола, но он пока остается. Нам нужен требл»

Некит 2Drots рассказал об интересе профессиональных клубов к тренеру Дмитрию Кузнецову.

– Была информация, что Кузнецовым (главный тренер 2Drots – Sports.ru) интересуются профессиональные клубы. Он вам что-то рассказывает об этом?

– Ну, это не первое уже предложение ему, но он пока остается в 2Drots. Не могу озвучить, какой именно уровень команды, но Викторовичем могут сильные команды интересоваться.

– Почему он решил остаться?

– Нам нужен требл в МФЛ, – сказал президент «дротов» Некит.