Президент 2Drots Некит о Кузнецове: «У него есть предложения из профессионального футбола, но он пока остается. Нам нужен требл»

Теги Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига Никита «Персона года» Панасюк Медиафутбол

Некит 2Drots рассказал об интересе профессиональных клубов к тренеру Дмитрию Кузнецову.

– Была информация, что Кузнецовым (главный тренер 2Drots – Sports.ru) интересуются профессиональные клубы. Он вам что-то рассказывает об этом?

– Ну, это не первое уже предложение ему, но он пока остается в 2Drots. Не могу озвучить, какой именно уровень команды, но Викторовичем могут сильные команды интересоваться.

– Почему он решил остаться?

– Нам нужен требл в МФЛ, – сказал президент «дротов» Некит.

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7 комментариев

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Borillaz
Ответ pztpzhmx66
Sports.ru добавьте им отдельный раздел . Это другой вид спорта.
Прикол в том, что такой раздел есть. Но они все равно в тупую кидают новости оттуда в ленту Футбола. Сказочные...
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Только Крылья
президент Некит

*рукалицо*
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pztpzhmx66
Sports.ru добавьте им отдельный раздел .
Это другой вид спорта.
+10
-1
+9
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Добрый Ретроград
Вапще-то все эти задроты должны идти в одной куче с фрик-боями и прочим калом.
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Glukinho
Я понял, что он не кит. А кто тогда?
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d.xoxlov
Президент Требл: нам нужен некит. По-моему, смысл не изменился.
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rusgan
Некит 😂 В начале 00-х в каждой школе так называли всех Никит)) Странно, что сейчас, в 2023-м году, взрослый человек по имени Никита считает, что это креативно или смешно.
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