Президент 2Drots Некит о Кузнецове: «У него есть предложения из профессионального футбола, но он пока остается. Нам нужен требл»
Некит 2Drots рассказал об интересе профессиональных клубов к тренеру Дмитрию Кузнецову.
– Была информация, что Кузнецовым (главный тренер 2Drots – Sports.ru) интересуются профессиональные клубы. Он вам что-то рассказывает об этом?
– Ну, это не первое уже предложение ему, но он пока остается в 2Drots. Не могу озвучить, какой именно уровень команды, но Викторовичем могут сильные команды интересоваться.
– Почему он решил остаться?
*рукалицо*
Это другой вид спорта.