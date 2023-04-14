2Drots сыграли вничью с «Эгриси», дважды уступая по ходу матча

Теги Василий Уткин товарищеские матчи (клубы) Эгриси 2Drots Winline Медиалига результаты Гаучо Денис Вашакидзе Адель Рахмани Медиафутбол

2Drots и «Эгриси» сыграли вничью в товарищеском матче (2:2).

Голами в составе «дротов» отметились Адель и Гаучо, за «Эгриси» забили Шапошников и новичок Вашак.

2D дважды уступали по ходу встречи, но сумели отыграться и свести матч к ничейному результату.

Впечатлениями об игре поделился босс «Эгриси» Василий Уткин.

«Мы два раза вели, но это не хорошо и не плохо, просто к вопросу о хронологии. С одной стороны – вели с чемпионом; с другой – не удержали же.

Хороший матч вышел, даже с небольшим замесом (все живы, целы и здоровы). 

А с судьями непонятка вышла, то есть их не оказалось, так что судил в поле помощник Дмитрия Викторовича Кузнецова Альберт Осколков. Справился…) И если что – не пропадет!

Это было полезно и познавательно. Спасибо чемпионам за полезный спарринг!» – написал Уткин у себя в телеграме.

1 комментарий

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дронреш
Хорошо хоть ничья
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