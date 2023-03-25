Уткин о ЦСКА – 2Drots: «Главный матч недели в России сыгран. 2D вдохновили кучу людей. Конечно, они хуже ЦСКА, но они показали, как надо пользоваться шансом»
Василий Уткин отреагировал на победу 2Drots в матче с ЦСКА (2:1).
«Главный матч недели в России сыгран. Любительский, медиафутбольный 2Drots обыграл ЦСКА. Это был матч про все.
Про то, что был полный стадион, и пришла фанатка ЦСКА, потому что нет проклятого Фан-Уйди. Про то, что с чемпионами любителей нельзя играть на ########. Это как на знаменитом острове. Не всегда, но каждый год какая-то люби-команда высаживает большую в Кубке Англии.
Следующей она, скорее всего, проиграет. Но этот матч, черт возьми, будет на главном канале, кто там показывает Кубок Англии. ЦСКА сильней, конечно. Давайте вспомним эту формулу: если эти команды сыграют 10 матчей, то…
Но это и есть чистая чушь. Не играют команды по 10 матчей. Обычно играют один. Вот «Акрон» до сих пор выжил в Кубке России, потому что он класснее?
Возможно, но на самом деле потому, что он в каждом матче жопу рвал и играл как последний. Умножал не великое мастерство на огромную страсть. А если б тот же «Акрон» этого не делал, то и последний матч давно б уж сыграл.
2Drots вдохновили кучу людей. Конечно, они хуже ЦСКА. И они показали не то чтоб класс, они показали, как надо пользоваться шансом. Не карьерным. Шансом для простого – ну, почти простого – парня сыграть на полном стадионе. Этого ведь может больше не быть, поэтому именно сегодня давайте зажжем, ребят?
В этот день покажем все, что умеем. Какие молодцы. ЦСКА не смог в себе этого разбудить. Ну, каждый входит в историю, как может. Кто разбиваясь в лепешку, а кто… спя», – написал президент «Эгриси».
Вот Василий и восторгается)
ЦСКА в своем время проиграл Кельну 9-0 , а спустя 4 месяца взял кубок УЕФА. Что показал вообще сегодняшний матч? Да ничего не показал.
Буде глимт вон выигрывал у Ромы. Это показывает что Моуриньо уровень норвежской лиги? Ну нет же.
Азбучные истины - для любителей это матч всей жизни, для ЦСКА просто так, потому что важных матчей впереди много, всем нужны силы и здоровье на них, всем пофиг на результат
Но это не так хайпово, говна особо не накинешь, поэтому Васе неинтересно
То был официальный матч, здесь товарищеский, где играли люди, которые может быть больше никогда не выйдут в матче уровня даже такой РПЛ, и 100-летний Карвальо.
При том, что тот ЦСКА был сильнее, но и он один раз проиграл сопернику вот такого уровня во вполне себе официальной встрече.
Реальный уровень этой лиги - проигрыши 0:4 Крыльям, где вратарь играл в поле, и 0:9 полудублю Оренбурга