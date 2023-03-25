Уткин о ЦСКА – 2Drots: «Главный матч недели в России сыгран. 2D вдохновили кучу людей. Конечно, они хуже ЦСКА, но они показали, как надо пользоваться шансом»

отреагировал на победу 2Drots в матче с ЦСКА (2:1).

«Главный матч недели в России сыгран. Любительский, медиафутбольный 2Drots обыграл ЦСКА. Это был матч про все.

Про то, что был полный стадион, и пришла фанатка ЦСКА, потому что нет проклятого Фан-Уйди. Про то, что с чемпионами любителей нельзя играть на ########. Это как на знаменитом острове. Не всегда, но каждый год какая-то люби-команда высаживает большую в Кубке Англии.

Следующей она, скорее всего, проиграет. Но этот матч, черт возьми, будет на главном канале, кто там показывает Кубок Англии. ЦСКА сильней, конечно. Давайте вспомним эту формулу: если эти команды сыграют 10 матчей, то…

Но это и есть чистая чушь. Не играют команды по 10 матчей. Обычно играют один. Вот «Акрон» до сих пор выжил в Кубке России, потому что он класснее?

Возможно, но на самом деле потому, что он в каждом матче жопу рвал и играл как последний. Умножал не великое мастерство на огромную страсть. А если б тот же «Акрон» этого не делал, то и последний матч давно б уж сыграл.

2Drots вдохновили кучу людей. Конечно, они хуже ЦСКА. И они показали не то чтоб класс, они показали, как надо пользоваться шансом. Не карьерным. Шансом для простого – ну, почти простого – парня сыграть на полном стадионе. Этого ведь может больше не быть, поэтому именно сегодня давайте зажжем, ребят?

В этот день покажем все, что умеем. Какие молодцы. ЦСКА не смог в себе этого разбудить. Ну, каждый входит в историю, как может. Кто разбиваясь в лепешку, а кто… спя», – написал президент « ».