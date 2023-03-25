Уткин о ЦСКА – 2Drots: «Главный матч недели в России сыгран. 2D вдохновили кучу людей. Конечно, они хуже ЦСКА, но они показали, как надо пользоваться шансом»

Теги ЦСКА Василий Уткин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Эгриси Fan ID Акрон 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Василий Уткин отреагировал на победу 2Drots в матче с ЦСКА (2:1). 

«Главный матч недели в России сыгран. Любительский, медиафутбольный 2Drots обыграл ЦСКА. Это был матч про все.

Про то, что был полный стадион, и пришла фанатка ЦСКА, потому что нет проклятого Фан-Уйди. Про то, что с чемпионами любителей нельзя играть на ########. Это как на знаменитом острове. Не всегда, но каждый год какая-то люби-команда высаживает большую в Кубке Англии.

Следующей она, скорее всего, проиграет. Но этот матч, черт возьми, будет на главном канале, кто там показывает Кубок Англии. ЦСКА сильней, конечно. Давайте вспомним эту формулу: если эти команды сыграют 10 матчей, то…

Но это и есть чистая чушь. Не играют команды по 10 матчей. Обычно играют один. Вот «Акрон» до сих пор выжил в Кубке России, потому что он класснее?

Возможно, но на самом деле потому, что он в каждом матче жопу рвал и играл как последний. Умножал не великое мастерство на огромную страсть. А если б тот же «Акрон» этого не делал, то и последний матч давно б уж сыграл.

2Drots вдохновили кучу людей. Конечно, они хуже ЦСКА. И они показали не то чтоб класс, они показали, как надо пользоваться шансом. Не карьерным. Шансом для простого – ну, почти простого – парня сыграть на полном стадионе. Этого ведь может больше не быть, поэтому именно сегодня давайте зажжем, ребят?

В этот день покажем все, что умеем. Какие молодцы. ЦСКА не смог в себе этого разбудить. Ну, каждый входит в историю, как может. Кто разбиваясь в лепешку, а кто… спя», – написал президент «Эгриси».

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19 комментариев

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Tydeus
Ответ Рашпель793
Ваську походу баблишка нормально занесли, что он всё это пишет ))
Он президент клубы медиалиги, ему надо её хайпить ради денег
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Богдан Трач
Ответ Танович
Вася считает, наверное, что пенсионер Карвалью должен был сегодня в себе что-то разбудить? Азбучные истины - для любителей это матч всей жизни, для ЦСКА просто так, потому что важных матчей впереди много, всем нужны силы и здоровье на них, всем пофиг на результат
Карвальо вышел на 15 минут при счёте 2-0, а почему игрокам резерва которые играют по праздникам - настолько похй на матч при фанатах, это вопрос
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Novak
У этой медиафутбольной команды и ютуб-канала Уткина один букмекерский спонсор - Фонбет.
Вот Василий и восторгается)
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ss_podonok
Ответ Давид Agabekyan
На матчи второй лиги ходят приемно столько же сколько на игру гранда российского футбола и клуба из медиалиги. А эти клоуны думают что за ними вся страна следит
и кто же так думает? ну кроме старпёра вроде тебя)
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Garikus89
Представьте уровень интереса к этому матчу, если проигрыш любого топ-клуба даже в межсезонье привлекает кучу комментариев, мол, опозорились и все такое, а здесь всем тупо пофиг))
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Сергей Сергеев
Вася, ну ты то куда
ЦСКА в своем время проиграл Кельну 9-0 , а спустя 4 месяца взял кубок УЕФА. Что показал вообще сегодняшний матч? Да ничего не показал.

Буде глимт вон выигрывал у Ромы. Это показывает что Моуриньо уровень норвежской лиги? Ну нет же.
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angry horse
Единственный возможный плюс от этого ненужного товарняка-договорняка для ЦСКА - это скорее всего деньжата от букмекеров😎
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Pertinax Gandi
Не слишком ли много пафоса?
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Танович
Вася считает, наверное, что пенсионер Карвалью должен был сегодня в себе что-то разбудить?
Азбучные истины - для любителей это матч всей жизни, для ЦСКА просто так, потому что важных матчей впереди много, всем нужны силы и здоровье на них, всем пофиг на результат
+1
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Dexter Dallas
Ответ Давид Agabekyan
На матчи второй лиги ходят приемно столько же сколько на игру гранда российского футбола и клуба из медиалиги. А эти клоуны думают что за ними вся страна следит
Оооо вот вот)
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Stas Politik
Сравнивать профессиональный клуб, который является одним из лучших в России за всё время со сборной отвратных комиков, тиктокеров, имеющих среди фанатов только малолетних школьников и позорящих спорт как таковой и - очень глупо и убого.
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Рашпель793
Ваську походу баблишка нормально занесли, что он всё это пишет ))
+6
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Давид Agabekyan
Ответ Redmurza
Главный матч в России за эту неделю - это, конечно, товарняк с Ираком, как бы я к нему не относился, и матч Ротор-Черноморец где пришло 14000 человек. На матч второго дивизиона! Но это не так хайпово, говна особо не накинешь, поэтому Васе неинтересно
На матчи второй лиги ходят приемно столько же сколько на игру гранда российского футбола и клуба из медиалиги. А эти клоуны думают что за ними вся страна следит
+2
-2
0
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МАРЬЯН ДАНИЛОВ
И смех и слёзы. Товарняк- не товарняк? Будем считать неудавшейся разминкой .Имидж ничто -......
0
0
0
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Redmurza
Главный матч в России за эту неделю - это, конечно, товарняк с Ираком, как бы я к нему не относился, и матч Ротор-Черноморец где пришло 14000 человек. На матч второго дивизиона!
Но это не так хайпово, говна особо не накинешь, поэтому Васе неинтересно
+28
-6
+22
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Osodj Djhshs
А зачем цска будить в себе эмоции на тренировке в разгар сезона, ммм?
+3
-1
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Кирилл Голивец
Это даже не победа Ельца над газзаевским ЦСКА в Кубке, и такая была

То был официальный матч, здесь товарищеский, где играли люди, которые может быть больше никогда не выйдут в матче уровня даже такой РПЛ, и 100-летний Карвальо.

При том, что тот ЦСКА был сильнее, но и он один раз проиграл сопернику вот такого уровня во вполне себе официальной встрече.

Реальный уровень этой лиги - проигрыши 0:4 Крыльям, где вратарь играл в поле, и 0:9 полудублю Оренбурга
+3
-2
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Severfan
абсолютно никаких эмоций от матча с командой медиалиги, кроме одной и самой главной - снова услышать душу стадиона, фанатский глас! Fan ID - убийца футбола!
+30
-6
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Мосгорсуд
Вася, но это ж товарняк!!! Ну как можно судить лучше или хуже?)
+9
0
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