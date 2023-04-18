Александр Филимонов: «Участие команд Медиалиги в Кубке России – это минус российского футбола»

Александр Филимонов считает, что медиафутбольные клубы не должны играть в Кубке России.

«Участие команд Медиалиги в Фонбет Кубке России – это минус российского футбола. Раньше нельзя было представить любительскую команду, которая обыгрывает профессионалов. Это говорит об уровне нашего футбола. Неправильно, что профессиональные футболисты проигрывают любителям», – считает экс-голкипер московского «Спартака» и сборной России.

Филимонов во втором сезоне Winline Медиалиги выступал за команду РФС «Наши Парни».