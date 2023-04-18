Александр Филимонов: «Участие команд Медиалиги в Кубке России – это минус российского футбола»

Теги ФОНБЕТ Кубок России РФС Александр Филимонов Winline Медиалига Наши Парни Медиафутбол

Александр Филимонов считает, что медиафутбольные клубы не должны играть в Кубке России.

«Участие команд Медиалиги в Фонбет Кубке России – это минус российского футбола. Раньше нельзя было представить любительскую команду, которая обыгрывает профессионалов. Это говорит об уровне нашего футбола. Неправильно, что профессиональные футболисты проигрывают любителям», – считает экс-голкипер московского «Спартака» и сборной России.

Филимонов во втором сезоне Winline Медиалиги выступал за команду РФС «Наши Парни».

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аркадий Аркадич
Так минус в том, что они участвуют или в том, что обыгрывают? Вообще, Кубок - он на то и кубок, чтобы в нем участвовали все желающие, хоть команда из двора.
+27
0
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d.xoxlov
В Союзе команды колхозов и совхозов в Кубке участвовали. Вот уж точно не проблема. Наоборот, чем больше участников, тем лучше. Профессионалов на зону "Восток" не набрать – вот это позор.
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Полуэктов Пётр
"Раньше нельзя было представить любительскую команду, которая обыгрывает профессионалов. Это говорит об уровне нашего футбола. Неправильно, что профессиональные футболисты проигрывают любителям"
Но при этом минусом является именно их участие в кубке?
То есть для того, чтобы проф. футболисты не проигрывали любителям, нужно просто не давать любителям играть с ними? Странная логика... Мне просто казалось, что профессионалы должны укатывать таких любителей в газон и развеивать все сомнения.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tolobas
Если профессионалы не могут обыграть любителей, то это не проблема любителей. За что их лишать права участия в кубке?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Petrov
если это добавит интерес публики,то почему нет!?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Михайлович
"раньше нельзя было представить что бы любительская команда обыгрывала профессионалов"
он это про росс футбол или мировой?просто в мировом в той же Франции такие случаи были
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artur Arutiunian
Неправильно не их участие, а то, что некоторые персонажи в проф. футболе оказываются
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mr.snooker
Мышелов защищает гос. пешеходов 😂😭🤡
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Генадий Филимонов
Минус российского футбола - это совковые скуфы, которые не могут в смартфоне найти настройки.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тёкин
Может просто нашим "профессионалам" надо выйти на уровень любителей?))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
То что любители делают профессионалов в КР это означает лишь одно, профи просто недооценивают соперника.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Санитар-волк
Так в чём "минус"? В том, что так называемые "профи" влетают любителям? И чьи это проблемы? ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Гусев
Ответ d.xoxlov
В Союзе команды колхозов и совхозов в Кубке участвовали. Вот уж точно не проблема. Наоборот, чем больше участников, тем лучше. Профессионалов на зону "Восток" не набрать – вот это позор.
ВОт в чем не поспорить...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alda
Получается минус в том, что профессиональной команды не могут показать достойный уровень относительно любителей блоггеров? То есть посыл в том, что лучше не показывать такой позор?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valentin Kompaneytsev
Профессиональный и любительский футбол не совместимы. Медиалига создаст только проблемы РПЛ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий