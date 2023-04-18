Александр Филимонов: «Участие команд Медиалиги в Кубке России – это минус российского футбола»
Александр Филимонов считает, что медиафутбольные клубы не должны играть в Кубке России.
«Участие команд Медиалиги в Фонбет Кубке России – это минус российского футбола. Раньше нельзя было представить любительскую команду, которая обыгрывает профессионалов. Это говорит об уровне нашего футбола. Неправильно, что профессиональные футболисты проигрывают любителям», – считает экс-голкипер московского «Спартака» и сборной России.
Филимонов во втором сезоне Winline Медиалиги выступал за команду РФС «Наши Парни».
Но при этом минусом является именно их участие в кубке?
То есть для того, чтобы проф. футболисты не проигрывали любителям, нужно просто не давать любителям играть с ними? Странная логика... Мне просто казалось, что профессионалы должны укатывать таких любителей в газон и развеивать все сомнения.
он это про росс футбол или мировой?просто в мировом в той же Франции такие случаи были