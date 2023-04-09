Тигиев об увеличении команд Медиалиги в Кубке: «Это повод для радости. Если кто-то хочет вернуться в большой футбол, то это хороший способ» 

Георгий Тигиев отреагировал на слова Форзы об участии клубов Медиалиги в Кубке России.

Полузащитник «Амкала» считает, что участие в Фонбет Кубке России заслужили только два медиафутбольных гранда: «Амкал» и 2Drots.

«Я думаю, что наоборот. Я видел его интервью, условно говоря, он приводил пример про болельщиков. Возьмем «Народную команду», объедини фанбазу «Амкала» и 2Drots, у них будет меньше фанатов, чем у « ».

Я наоборот считаю, что это повод для радости. Когда «Амкала» и 2Drots играли в Кубке, все медиапространство болело за них, я в том числе их поддерживал. Если кто-то хочет вернуться в большой футбол, это еще хороший способ», – сказал экс-игрок «Спартака» и защитник в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что в следующем розыгрыше Кубка России примут участие 8 команд .