Тигиев об увеличении команд Медиалиги в Кубке: «Это повод для радости. Если кто-то хочет вернуться в большой футбол, то это хороший способ» 

Теги ФОНБЕТ Кубок России Георгий Тигиев Амкал 2Drots Winline Медиалига Fight Nights Форзарезор Народная команда Медиафутбол

Георгий Тигиев отреагировал на слова Форзы об участии клубов Медиалиги в Кубке России.

Полузащитник «Амкала» считает, что участие в Фонбет Кубке России заслужили только два медиафутбольных гранда: «Амкал» и 2Drots.

«Я думаю, что наоборот. Я видел его интервью, условно говоря, он приводил пример про болельщиков. Возьмем «Народную команду», объедини фанбазу «Амкала» и 2Drots, у них будет меньше фанатов, чем у «Народной Команды».

Я наоборот считаю, что это повод для радости. Когда «Амкала» и 2Drots играли в Кубке, все медиапространство болело за них, я в том числе их поддерживал. Если кто-то хочет вернуться в большой футбол, это еще хороший способ», – сказал экс-игрок «Спартака» и защитник Fight Nights в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что в следующем розыгрыше Кубка России примут участие 8 команд Winline Медиалиги.

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