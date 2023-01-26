Технический директор Медиалиги: «Слышал про разговоры в духе «РФС нагнет Медиалигу, заберет все под себя». Это неправда»

Технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава в интервью Sports.ru высказался о новичке второго сезона лиги « » – команде РФС.

– Во втором сезоне в Медиалиге появилась команда РФС, за которую играют Филимонов, Шишкин, Янбаев, Билялетдинов, в одной игре выходил Титов. Зачем это лиге?

– Перед заходом в лигу РФС боялся негатива: мата, драк, репутационных потерь. Мы им показывали пример «Матч ТВ» – что бы ни происходило на поле и на конференциях, никто никогда не оскорблял канал.

Объясняли, что это хороший шанс для РФС показать молодежи, чем занимается союз. Хорошо ли это было реализовано? Пускай оценивают другие. Внутри мы видели, что для соперников команды РФС игра против Билялетдинова и других была важна.

– Почему успешная компания должна уговаривать кого-то стать ее частью? Разве РФС не должен был убеждать вас взять их команду?

– Это было взаимное движение, они делились сомнениями в диалоге. Для нас сотрудничество с РФС важно, потому что в любом случае российский футбол ассоциируется с союзом.

Слышал про разговоры в духе «РФС нагнет медиалигу, заберет все под себя». Это неправда, во всяком случае я ничего такого не чувствую. Идея о создании команды возникла у одного из менеджеров.

Обычно, РФС – это регулятор всех соревнований, а тут им пришлось встраиваться в достаточно успешный турнир. Если возникали разногласия, мы жестко высказывались, команда РФС была такой же командой, как и все остальные, никаких поблажек.

– Что говорили представители РФС?

– Например, после матчей, когда, по их мнению, команду РФС отсудили не очень качественно, недоумевали, что за судьи работают у нас. Это происходило в момент, когда федерация футбола Московской области запретила своим судьям работать у нас.

Я отвечал РФС: «Если вы хотите качественного судейства, договоритесь с Московской областью, мы вернем судей, которые работали раньше». Со временем такие разговоры исчезли.

С судьями вообще весело. С разных сторон мне предлагают Игоря Федотова – в том числе на финал первого сезона. Как мы можем поставить его на финал, если у нас есть свой пул – судьи, которые поверили в проект с самого начала?

Если Федотов хочет зайти в Медиалигу, пускай набирает мне. Пару раз мне звонил его помощник – да, возможно, я не такая большая личность, чтобы мне лично звонил Игорь Федотов, но пока он мне не наберет, никакого решения по нему не будет, – сказал Кортава.

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