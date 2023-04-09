Павлюченко о клубах Медиалиги в Кубке: «8 команд – перебор. МФЛ – это своя кухня, правила и организация. Чего лезть в кубковые матчи? Играйте свой турнир»

Теги Роман Павлюченко ФОНБЕТ Кубок России Winline Медиалига Fight Nights Медиафутбол

Роман Павлюченко высказался об увеличении команд Медиалиги в Фонбет Кубке России.

Телеграм-канал «Мутко против» сообщает, что в следующем розыгрыше Фонбет Кубка России примут участие 8 команд Winline Медиалиги.

– Мне кажется, восемь команд – перебор. Я просто не представляю этого. Ладно, в прошлом году две топовые команды играли. Четыре – еще можно понять. Еще две найти можно, в том числе и Fight Nights.

Но, наверное, восемь – перебор. Я просто не предоставляю, какие команды еще могут сыграть. Если включат Fight Nights, хорошо, если нет, то неинтересно.

Медиалига – это свои команды, свои правила, своя кухня, свои болельщики и своя организация. А есть Кубок России. Чего туда лезть в кубковые матчи? Играйте свой турнир. Тогда раскидайте все команды по зонам Второй лиги, так же будут играть в Кубке.

– Вообще, стоит ли командам Медиалиги играть в Кубке?

– Не знаю. Тогда возьмите две или три команды в премьер-лигу, они будут собирать болельщиков по 15-20 тысяч и будут пропускать по 7-10 мячей. Есть Медиалига, есть РПЛ, где свой чемпионат и кубок, – сказал экс-нападающий сборной России и игрок медиафутбольного клуба Fight Nights.

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12 комментариев

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Джиза
Медиалигу создали как "нечто другое": свои правила, больше свободы, больше шоу. Создали и теперь всеми силами пытаются попасть к тем, от кого собирались отличаться.
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Grishkevich
Лучше и не скажешь!
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jonnysilverhand01
В стране с профессиональным футболом мрак, а здесь ещё и медиафутбол 🤣
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Nightguest
Пусть будут, если есть желание и возможность. Хуже, чем Ессентуки, наверное, не сыграют
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RembaXXX
Ответ Нейтральный критик
Ну так в Англии несколько кубков. Есть для всех, есть только для вышки и пердива, есть для пердива и втордива. Вот для медиалиги можно создать Навозный кубок, пускай рубятся.
Пусть играют предварительные раунды любители, какая проблема, а сильнейшие команды, которые пройдут отборочные раунды допустить в кубок.
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Драпежник
Надо ставить вопрос не про медаилигу в кубке, а про допуск любительских клубов до кубка. Если мы допускаем что могут клубы полупрофессиональные играть в кубке, то какая разница откуда они приходят? Почему дают квоту в 8 клубов непонятно, но надо узнать мотивацию руководителей рфс.
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Нейтральный критик
Ответ RembaXXX
В кубке должны играть вообще все желающие. Как в Англии.
Ну так в Англии несколько кубков. Есть для всех, есть только для вышки и пердива, есть для пердива и втордива. Вот для медиалиги можно создать Навозный кубок, пускай рубятся.
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RembaXXX
В кубке должны играть вообще все желающие. Как в Англии.
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ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
По факту сказал. Только школота это не поймёт и будет от злости стукать по клаве, что Рома не прав
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Гамарджоба Генацвале
Щас и Роману от Уткина достанется.
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ChefJhonnyMorgan
Все правильно Рома, медиалига это дно
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Михаил Гаврилов
Всё правильно сказал
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