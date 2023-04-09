Роман Павлюченко высказался об увеличении команд Медиалиги в Фонбет Кубке России.

Телеграм-канал «Мутко против» сообщает, что в следующем розыгрыше Фонбет Кубка России примут участие 8 команд .

– Мне кажется, восемь команд – перебор. Я просто не представляю этого. Ладно, в прошлом году две топовые команды играли. Четыре – еще можно понять. Еще две найти можно, в том числе и Fight Nights.

Но, наверное, восемь – перебор. Я просто не предоставляю, какие команды еще могут сыграть. Если включат Fight Nights, хорошо, если нет, то неинтересно.

Медиалига – это свои команды, свои правила, своя кухня, свои болельщики и своя организация. А есть Кубок России. Чего туда лезть в кубковые матчи? Играйте свой турнир. Тогда раскидайте все команды по зонам Второй лиги, так же будут играть в Кубке.

– Вообще, стоит ли командам Медиалиги играть в Кубке?

– Не знаю. Тогда возьмите две или три команды в премьер-лигу, они будут собирать болельщиков по 15-20 тысяч и будут пропускать по 7-10 мячей. Есть Медиалига, есть РПЛ, где свой чемпионат и кубок, – сказал экс-нападающий сборной России и игрок медиафутбольного клуба .