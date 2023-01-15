Технический директор Медиалиги Кортава: «Надеялся, что «Наши Парни» сделают свежее»

Теги РФС Дмитрий Кортава Olimpbet Московский Кубок Селебрити Winline Медиалига Reality Бей Беги Наши Парни Медиафутбол

Дмитрий Кортава рассказал о разочарованиях второго сезона Winline Медиалиги.

«Я наткнулся на старое интервью, где говорил, что у меня фаворит «Бей Беги». Я думал, они выступят лучше. Думал, что и Reality выступят лучше, но после МКС этот спад понятен.

Я надеялся, что «Наши Парни» сделают свежее, что они больше раскроют программы РФС, направленные на развитие футбола. Думал, что они смогут сделать это более креативно, чтобы заинтересовать больше людей», – рассказал технический директор Winline Медиалиги.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий